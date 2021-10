Warum der TSV bislang so gut durch die Corona-Zeit kam

Plus Die Kreativität der Sportlerinnen und Sportler brachte dem TSV Bad Wörishofen sogar einen Preis ein. Die Gutschein-Aktion der Staatsregierung sorgt für Wartelisten. Mitglieder stellen bei Neuwahl die Weichen.

Der TSV Bad Wörishofen ist bislang vergleichsweise gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Eine Kündigungswelle von Mitgliedern sei ausgeblieben, berichtete der Vorsitzende Thomas Wegst bei der Jahresversammlung. Die Gutschein-Aktion der Staatsregierung für Kinder sorgte stattdessen sogar für Wartelisten beim TSV. Man habe sich viele Alternativangebote für Zeiten ausgedacht, in denen Sportstätten geschlossen waren oder Kontaktbeschränkungen galten. Die Mitglieder stellten bei der Versammlung auch die Weichen für die nächsten Jahre – und setzten dabei auf Kontinuität.