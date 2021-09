Warum man Nigel Kennedy besser keine E-Mail schreibt

Plus Der Rockstar der Klassik ist beim Festival der Nationen in Bad Wörishofen zu Gast. Warum er diesem Auftritt besonders entgegenfiebert.

Immer wieder als „Enfant terrible“ der Klassik bezeichnet, präsentiert sich Nigel Kennedy vor seinem mit Spannung erwarteten Auftritt in Bad Wörishofen als ebenso humorvoller, unkomplizierter wie tiefgründiger Gesprächspartner – der sich selbst nicht so ernst nimmt und mit überraschenden Erkenntnissen aufwartet.