Bad Wörishofen

vor 19 Min.

Was wird aus Bad Wörishofens Kneipp-Museum?

Plus Aus dem Museum im Kloster Bad Wörishofen soll ein Kneipp-Erlebniszentrum werden. Doch dieses lässt weiter auf sich warten. Derweil habe man aber einige Schätze im Fundus des Museums entdeckt, berichtet die Leiterin Petra Nocker.

Von Maria Schmid

Wer über die Zukunft des Kneipp-Museums spricht, spricht immer auch ein wenig über die Zukunft des Klosters von Bad Wörishofen, in dem das Museum seine Heimat hat. Wie es um die geplante Museums-Erlebniswelt steht, was hinter dem neuen Crowdfunding-Projekt für das Museum steckt und was aus dem Vorstoß für eine Seligsprechung Sebastian Kneipps wurde nun beim Förderkreis Sebastian-Kneipp-Museum deutlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen