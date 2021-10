Wassermusik für Sebastian Kneipp in Bad Wörishofen

Plus Silke Aichhorn widmet Kneipp zum 200. Geburtstag ein besonderes Konzert in Bad Wörishofen.

„Wassermusik“ für den Wasserdoktor Kneipp: Silke Aichhorn widmete Sebastian Kneipp zum 200. Geburtstag zarte Harfenklänge in der Erlöserkirche.