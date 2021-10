Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen wird größer

Plus Während andere Gemeinden ihre Märkte auch heuer absagen, plant man in Bad Wörishofen sogar eine Ausweitung. Wie das gehen soll – und welche Regeln gelten.

Während man andernorts abwinkt, wird es in Bad Wörishofen nach Lage der Dinge heuer wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Und nicht nur das: Bürgermeister Stefan Welzel plant, den Markt stark zu erweitern.