Bad Wörishofen

Wer küsst das Fassbinder-Haus in Bad Wörishofen wach?

Das „Haus Hubertus“ ist das Geburtshaus von Rainer Werner Fassbinder, dem prägenden Filmemacher in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands.

Plus Bei Dreharbeiten in Bad Wörishofen hat sich einer der bekanntesten Filmemacher Deutschlands in das Geburtshaus von Rainer Werner Fassbinder verliebt. Über eine Vision und einen Film, der nun zu sehen ist.

Von Markus Heinrich

Lange hat es einst gedauert, bis sich die Kurstadt Bad Wörishofen sichtbar zu Rainer Werner Fassbinder bekannt hat. Das Enfant terrible des deutschen Films kam einst in Bad Wörishofen zur Welt. Sein Geburtshaus steht immer noch in der Kurstadt. Einer der bekanntesten Regisseure Deutschlands hat sich nun bei Dreharbeiten in diesen Platz verliebt – und bringt eine neue Nutzung ins Gespräch, die weithin Zeichen setzen könnte.

