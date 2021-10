Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Wie ein Weltstar das Jazz-Festival Bad Wörishofen aus der Taufe hob

Plus 30 Jahre Jazz und Blues in Bad Wörishofen: Aus einer Idee von einst wurde eine kulturelle Institution.

Von Maria Schmid

Das Blues- und Jazzfestival „Jazz goes to Kur“ hat in Bad Wörishofen Geschichte geschrieben. Am Wochenende feierte die 30. Auflage ihren Höhepunkt. Es waren seit der Gründung 1991 erfolgreiche 30 Jahre und dabei kein bisschen leise. „Dr. Jazz“ Hans-Horst Fröhlich plaudert zum Jubiläum aus dem Nähkästchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen