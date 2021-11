Wiedersehen mit dem eigenen Bruder nach zehn Jahren

Plus Helmut Radike und sein Bruder hatten eine Beziehung mit Höhen und Tiefen. Zehn Jahre lang sahen sich die beiden gar nicht.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihren Geschwister-Geschichten gefragt. Helmut Radike aus Bad Wörishofen hat uns diese Geschwistergeschichte zugesandt. Es geht um seinen Bruder, den er zehn Jahre lang nicht gesehen hat.