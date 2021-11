Wörishofer Weihnachtsmarkt: Die Entscheidung ist gefallen

Plus Während andere Gemeinden ihre Weihnachtsmärkte absagten, wollte Bad Wörishofen den Markt größer machen als bisher. Die ersten Händler winkten aber bereits ab.

Während andere Gemeinden ihre Weihnachtsmärkte längst abgesagt haben, plante Bad Wörishofen bislang mit einem noch größeren Markt. Zuletzt wurde geprüft, ob dieser unter den neuen Corona-Regeln und den rasant steigenden Infektionszahlen im Unterallgäu stattfinden kann. Am Montagabend ist eine Entscheidung gefallen.