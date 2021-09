Bad Wörishofen

18:40 Uhr

Wünsche an die künftige Regierung

Die Pianistin Beatrice Rana eröffnete das Festival der Nationen in Bad Wörishofen.

Sabine Meyer gab in Bad Wörishofen zwei Konzerte. Die Klarinettensolistin wurde vom Publikum mit vielen Bravos bedacht.

Plus Eine Starsolistin auf der Bühne im Kurhaus, die aktuellen Nachrichten zur Bundestagswahl auf dem Smartphone: Bad Wörishofens Kursaal wird zum Schmelztiegel von Kultur und Politik.

Von Bernhard Ledermann

Gebannt blickten am Sonntagabend viele auf die Prognosen und die Hochrechnungen zur Bundestagswahl und das enge Rennen zwischen Union und SPD. Fast unbeeindruckt von den politisch-historischen Entwicklungen wandten sich derweil in Bad Wörishofen die Musikerinnen und Musiker um die Starsolistin Sabine Meyer und ihr Publikum der großen Kunst zu. Zeitgleich zur Bekanntgabe der ersten Wahlergebnisse lief beim „ Festival der Nationen“ die erste der beiden Konzertdarbietungen mit der Klarinettensolistin Sabine Meyer. Wünsche an die künftige Regierung gab es danach aber durchaus viele.

