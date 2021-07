Zehn Tage lang Musik und Tanz in Wörishofens Innenstadt

Musikvereine und Musikanten aus Bad Wörishofen und der Nachbarschaft machen die Stadt zur Bühne. Der Eintritt ist frei.

Wegen des Lockdowns in dieser Corona-Pandemie war es nicht sicher, doch nun ist klar: Bad Wörishofens Sommerkonzerte finden statt. In Bad Wörishofen herrscht ab dem heutigen Freitag für zehn Tage die Musik.

Die Töne werden aus der Musikmuschel beim Kurtheater heraus klingen oder bei schlechter Witterung die Räume im Kurhaus ausfüllen. Organisiert hat die Sommerkonzerte auch in diesem Jahr der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen. Großer Teilnehmer an den Konzerten ist die Irmgard Seefried Sing- und Musikschule Bad Wörishofen mit der Jugendblaskapelle, den Holz- und Blechbläsern, den Klavierklassen und demnach mit vielen jungen Musik begeisterten Talenten. Ein Rückblick in Bildern auf die Sommerkonzerte 2020:

156 Bilder Musik und gute Laune: Sommerkonzerte in Bad Wörishofen Foto: Maria Schmid

Mit dabei sein werden auch die Musikkapellen aus Irsingen, Stockheim, Schlingen, die Stadtkapelle Bad Wörishofen und als Gäste der Musikverein Dirlewang. Fetzig wird es mit der JazzKur Big Band mit Bandleader Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer. Etliche Tanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins unter der Leitung von Claudia Sachon werden für temperamentvolle Momente sorgen. Außerdem sind der Posaunenchor der Evangelischen Erlöserkirche unter der Leitung von Tanja Schmid mit dabei und das Vokalensemble „Tiramisu“. Den letzten Abend gestalten Sanni & Friends gemeinsam mit dem Unterallgäuer Bäuerinnenchor. Den größten Part übernimmt in bewährter Weise das beliebte Kurorchester „Musica Hungarica“ unter der Leitung von Zsolt Gazsarovszky.

Diese Corona-Regeln gelten für die Sommerkonzerte in Bad Wörishofen

Es sind laut Kur- und Tourismusbetrieb wegen Corona einige Regeln einzuhalten: Es gilt Maskenpflicht im Innenbereich, auch am Platz. Im Außenbereich darf die Maske am Platz abgenommen werden. Abstand ist einzuhalten, die Hände sind zu desinfizieren. An den Eingängen sind die Daten wegen einer Kontaktnachverfolgung anzugeben, gegebenenfalls gibt es eine Sitzplatzzuweisung, die zu befolgen ist. Die Adresskärtchen können vor Ort ausgefüllt werden oder schon vorab mit dem Vordruck auf der Website www.bad-woerishofen.de ausgedruckt werden. Alternativ stehen für Nutzer der Luca-App QR-Codes zur Verfügung. Das Programm der Bad Wörishofer Sommerkonzerte vom 9. bis zum 18. Juli: