Bad Wörishofen

13:00 Uhr

Zwei Tage Musik im Soundgarten Bad Wörishofen

Heimspiel für Gar Krass: Die Kirchdorfer Band gehört zum Aufgebot beim Soundgarten in Bad Wörishofen.

Plus Das Soundfeld-Festival Bad Wörishofen muss erneut ausfallen. Doch die Organisatoren lassen sich nicht unterkriegen.

„Soundgarten“ statt Soundfeld-Festival: Der Verein Yalla Yalla Kultur hilft, sorgt dafür, dass es auch unter Corona-Bedingungen ein Musikfest in Bad Wörishofen geben kann. Der Soundgarten erblüht am 30. und 31. Juli an der Bad Wörishofer Reitanlage. Es handelt sich um ein zweitägiges Benefizkonzert mit Bands aus der Region sowie Pauls Jets aus Wien.

