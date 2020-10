11:32 Uhr

Bad Wörishofen hält an Weihnachtsmarkt fest

Weihnachtsmarkt in der Kurstadt Bad Wörishofen - ihn soll es auch heuer geben, unter Corona-Regeln allerdings.

Bad Wörishofen will auch Fieranten abgesagter Märkte anwerben. Um Corona-Abstände zu ermöglichen, wird der Markt weitläufiger.

Von Markus Heinrich

Der erste Schnee ist im Allgäu bereits gefallen, gefühlt war da Weihnachten nicht mehr so weit. Mit dem Thema Weihnachtsmarkt beschäftigt man sich bei der Stadt Bad Wörishofen aber schon viel länger. Ob es den Markt heuer denn geben wird, wollte im Stadtrat Pia Gruschka (FW) wissen.

Andere Orte haben ihre Märkte bereits abgesagt oder zumindest stark verkleinert. Bad Wörishofen will aber am Weihnachtsmarkt festhalten. Das sagte Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). Man wolle auch versuchen, Fieranten nach Bad Wörishofen zu holen, die andernorts nun nicht tätig werden können, weil Märkte abgesagt wurden, kündigte er an.

Am Ende könnte aber auch alles anders kommen

Natürlich könne am Ende auch alles anders kommen, in Corona-Zeiten ändern sich die Regeln ja immer mal wieder. Auch die Infektionszahlen müssen niedrig genug sein, was aus heutiger Sicht auch noch niemand vorhersagen kann. „Wir planen, wohl wissend, dass es auch einen Tag vorher abgesagt werden kann“, sagte Welzel zur Lage.

Man werde den Weihnachtsmarkt auf jeden Fall räumlich entzerren. Stände wird es wie bisher vor dem Kurtheater geben, aber auch in der Kneippstraße und an der Pergola, schilderte Welzel den Plan.

Lesen Sie auch:





Themen folgen