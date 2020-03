03.03.2020

Bad Wörishofen verneigt sich vor Katherine Mansfield

Schauplatz und Inspiration für die Kurzgeschichten aus Bad Wörishofen war vor allem das Figuren-Ensemble der „Villa Pension Müller“, später umbenannt in „Allgäuer Hof“ an der Ecke Türkheimer/Irsinger Straße, abgerissen im April 2007.

Die Schriftstellerin hinterließ der Kneippstadt mit ihren Kurzgeschichten aus der „Villa Pension Müller“ ein literarisches Vermächtnis.

Im Jahr 1909 verbrachte die neuseeländische Meisterin der Kurzgeschichte Katherine Mansfield über ein halbes Jahr in Wörishofen. Hier wurde sie zu den ironischen Geschichten inspiriert, welche ihre Karriere als Schriftstellerin begründeten. Ihre erste Sammlung von Kurzgeschichten , übersetzt und zusammengefasst in dem Buch „In einer deutschen Pension“, hat Wörishofen , ab 1920 „ Bad Wörishofen “, für alle Literaturbegeisterten für immer zum Schauplatz interessanter Menschen und Situationen gemacht.

Die Katherine Mansfield Society mit ihren Vorsitzenden Dr. Gerry Kimber und Prof. Janet Wilson lädt ihre internationalen Mitglieder vom 21. bis 22. März nach Bad Wörishofen ein, um unter dem Thema „ Katherine Mansfield – Germany and Beyond“ zu entdecken und zu feiern. Was hat Deutschland Mansfield bedeutet und wie beeinflusste ihr Aufenthalt in dem Kneippkurort ihre Sicht auf die Welt? Um diese Fragen wird es gehen.

Auch Bad Wörishofen hat Katherine Mansfield nicht vergessen und benennt auf Initiative des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen die Pescatore-Kreuzung nach ihr, den künftigen „Katherine-Mansfield-Platz“. Anlässlich der Konferenz „ Katherine Mansfield – Germany and Beyond“ finden in Zusammenarbeit mit der Katherine Mansfield Society, verschiedene Veranstaltungen statt, alle bei freiem Eintritt.

Am Freitag, 20. März, um 17 Uhr lädt die international bekannte Autorin und Dichterin Jan Kemp ins Kurtheater ein. Die Lesung wird in deutscher Sprache sein. In ihren beiden soeben erschienenen Prosabänden stellt die aus Neuseeland stammende Dichterin und Schriftstellerin ihre in über 50 Jahren entstandene Sammlung von Kurzgeschichten und Novellen vor. Die zwanzig Erzählungen und zwei Novellen bedienen sich unterschiedlicher Erzählstrategien, von Fantasy über magischen Realismus über poetischen Darstellungen von Menschen und ihren Beziehungen bis hin zu einem realistischen Blog in Ich-Perspektive. Dr. Monika Sobotta von der Katherine-Mansfield-Society wird Jan Kemp interviewen.

Ein Platz in der Stadt wird nach Mansfield benannt

Die Eröffnung des Katherine-Mansfield-Platzes mit Enthüllung einer Gedenktafel findet am Samstag, 21. März, um 9.30 Uhr an der Pescatore-Kreuzung zusammen mit der stellvertretenden neuseeländischen Botschafterin Alexandra Smithyman statt. Danach folgt die offizielle Eröffnung des Katherine Mansfield Kongresses um 10.30 Uhr im Kurtheater. Auch zu der Eröffnung der Konferenz sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

„1909 – Katherine Mansfield und der Kurort Wörishofen “, so heißt der Bildervortrag von Michael Scharpf , Vorsitzender des Verschönerungsvereins Bad Wörishofen. Zu sehen sind am 23. März im Kurtheater zirka 110 historische Aufnahmen aus dem Dorf Wörishofen etwa um die Zeit, als sich die neuseeländische Schriftstellerin mehr als sechs Monate hier zur Erholung aufhielt. Scharpf verknüpft die Fotos aus seinem umfangreichen Archiv mit Auszügen aus Mansfields Kurzgeschichtensammlung „In einer deutschen Pension“ und einem von Max Reach 1908 verfassten satirischen Text zum Wörishofener Kurgeschehen.

Dabei ergibt sich das facettenreiche Bild eines ungewöhnlichen Kurortes mit seiner höchst eigentümlichen Mischung aus bäuerlicher Einfachheit und teils städtisch anmutender Moderne. Schauplatz und Inspiration für die Short Stories war vor allem das Figuren-Ensemble der „Villa Pension Müller“, später umbenannt in „Allgäuer Hof“ an der Ecke Türkheimer/Irsinger Straße, abgerissen im April 2007. Der Vortrag, am Montag, 23. März, beginnt um 16 Uhr mit einer Einführung von Sobotta.

Vom 20. März bis Anfang April wird eine Ausstellung über Katherine Mansfield im Untergeschoss des Kurhauses zu sehen sein.

Diese zeigt auch Ausstellungsstücke, die 2018 Teil der Ausstellung zu Ehren des 130. Geburtstages der weltbekannten Schriftstellerin waren. (mz)

