vor 32 Min.

Bad Wörishofens Badbetreiber wollen Klarheit

Plus Forderungen zum Kneipp-Geburtstag in der Corona-Krise. Bürgermeister Stefan Welzel warnt vor Wettbewerbsnachteilen gegenüber Österreich.

Kneipps 199. Geburtstag feiern durfte man in Bad Wörishofen nicht, das hätte die Corona-Vorschriften verletzt. Über Kneipp diskutieren, das durfte man schon, in einer Konferenz, die Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) kurzerhand einberufen hatte. Das Thema: Kneipp und Corona. Achim Bädorf war mit dabei, der Vorsitzende des Verbands Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte. Er berichtete, dass in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen voraussichtlich am 6. Juni die Thermen und Schwimmbäder, Spaßbäder und Wellness-Einrichtungen unter „passgenauen Infektionsschutzkonzepten“ wieder öffnen können.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen