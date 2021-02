14:55 Uhr

Bad Wörishofens Bürgermeister wundert sich über Impf-Privilegien von Lokalpolitikern

Plus Die Impfpläne der Regierung würden in Bad Wörishofen eingehalten, sagt Bürgermeister Stefan Welzel. In anderen Teilen Schwabens ging man offenbar anders vor.

Von Markus Heinrich

Kommunalpolitiker, die zwar nicht zur höchsten Risikogruppe zählen, aber schon gegen Corona geimpft wurden: „Die Berichterstattung aus dem Donau-Ries habe ich ebenso mit Verwunderung gelesen“, sagt dazu Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU).

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (57, CSU) hatte eingeräumt, bereits gegen Corona geimpft worden zu sein. Am Dienstagmittag machte dann Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré (46, parteilos) seine Corona-Impfung öffentlich. Beiden hatte man übrig gebliebenen Impfstoff angeboten.

Im Donau-Ries erhielten bereits zwei hochrangige Kommunalpolitiker die Corona-Impfung, obwohl sie nicht zur höchsten Risikogruppe zählen

„Ich bin bezüglich Covid19/Corona nicht geimpft und für uns in Bad Wörishofen gelten selbstverständlich die vorgegebenen Impfpläne der Regierung und zuständigen Behörden“, sagt Bad Wörishofens Bürgermeister Welzel zu den Vorgängen.

Auch der Augsburger Bischof Bertram Meier und sein Generalvikar Harald Heinrich haben zwischenzeitlich eingeräumt, bereits gegen Corona geimpft worden zu sein. Beide seien regelmäßig als Seelsorger in Pflegeeinrichtungen, teilte das Bistum mit. Auch sie hätten überzähligen Impfstoff erhalten. Dass in Seniorenheimen tätige Menschen zur obersten Prioritätsstufe zählen und darunter auch dort regelmäßig tätige Seelsorger zählten, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit.

Lesen Sie auch:

Themen folgen