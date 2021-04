vor 34 Min.

Bad Wörishofens Maibaum trotzt Corona

Immerhin 25 Meter hoch ist der Maibaum am ungewohnten Platz.

Plus Die Auflagen fürs Maibaumstellen sind streng. Warum es in Bad Wörishofen trotzdem gelang – sogar mit frisch lackierten Schildern.

Von Maria Schmid

Einen Tanz in den Mai wird es in Bad Wörishofen auch heuer nicht geben, die Corona-Pandemie lässt das nicht zu. Einen Maibaum gibt es aber dennoch, sogar in aufpolierter Form.

