vor 16 Min.

Bad Wörishofens nächster Bürgermeister steht fest

Plus Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Wählergunst bei der Kommunalwahl steht in der Stichwahl am Ende ein klares Ergebnis.

Von Markus Heinrich

Der Herausforderer macht am Ende das Rennen: Stefan Welzel hat am Sonntag die Stichwahl um das Bürgermeisteramt von Bad Wörishofen gewonnen und damit das Rathaus der größten Stadt des Landkreises für die CSU zurück erobert. Amtsinhaber Paul Gruschka ( Freie Wähler) hatte das Nachsehen.

Bei der Kommunalwahl am 15. März hatten sich Gruschka (FW) und Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) noch ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Welzel hatte sich aber schon dort einen Startvorteil verschafft, denn mit 32,59 lag er vor Gruschka, der auf 29,48 Prozent der Stimmen kam. Insgesamt waren sechs Bewerberinnen und Bewerber für das Bürgermeisteramt in Bad Wörishofen angetreten. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Bei der Stichwahl war es am Ende eine klare Sache für den Herausforderer. Er ging schnell in Führung und baute seinen Vorsprung immer weiter aus, am Ende auf 53,93 Prozent der Stimmen. Erster Gratulant kurz nach dem Ende der Auszählung war Dominic Kastner von der neuen Gruppierung Generation Fortschritt. Kastner hatte selbst für das Bürgermeisteramt kandidiert und ist Stimmenkönig der Stadtratswahl. „Wir sind gespannt und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bürgermeister und der neuen Zusammensetzung des Stadtrats“, sagt Kastner im Namen der neuen Stadträte von Generation Fortschritt. Man gratuliere Welzel zum Wahlergebnis.

