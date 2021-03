vor 2 Min.

Bad Wörishofer brachte die Maus ins All

Plus Mit ihren 50 Jahren gehört die Maus zu den erfahrensten deutschen Astronauten. Klaus-Dieter Flade aus Bad Wörishofen hat diese Karriere begründet.

Von Markus Heinrich

Raumfahrt ist eine exklusive Branche. Bis heute waren erst elf Deutsche überhaupt im All – und die Maus aus der Sendung mit der Maus. Mit drei Einsätzen gehört sie sogar zu den erfahrensten deutschen Raumfahrern. Astronaut Klaus-Dieter Flade aus Bad Wörishofen begründete diese ungewöhnliche Karriere.

Flade nahm die Maus 1992 zum ersten Mal mit ins All, zur damaligen Raumstation Mir. Die Maus war 21, als sie mit Flade abhob.

Vor diesem Flug gab es die Maus eigentlich nur als Trickfilm-Figur. „Extra für das Weltraum-Abenteuer wurde die allererste Stoff-Maus hergestellt“, schreibt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt zum 50. Geburtstag der Maus. Wie Flade, musste auch die Maus vor dem Start einige Tests durchlaufen. Im Gegensatz zu Flade wurde sie dabei sogar angezündet – aber nur ein bisschen. „Ein Barthaar“, gesteht die DLR via Twitter. „Aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen und nur ganz kurz. So, jetzt ist es raus. Puh!“ Dass die Maus nicht brennbar ist, war ein wichtiges Detail. Es konnte also losgehen, obwohl vor dem Start noch eine gewisse Skepsis geherrscht habe, denn schließlich hatten die Astronauten auf der Mir ja wichtigere Dinge zu tun, als sich um ein Stofftier zu kümmern. „Am Ende fanden es alle ganz toll! Der Klaus Flade natürlich sowieso“, schreibt die DLR in ihren Angebot für Kinder und Jugendliche auf Twitter.

Astronaut Flade brachte auch die damals wohl teuersten Pralinen der Welt aus Bad Wörishofen ins Weltall

Neben der Maus hatte Flade übrigens noch eine andere ungewöhnliche Fracht dabei: die damals vermutlich teuersten Pralinen der Welt – von Schwermer aus Bad Wörishofen, zwei Stück pro Passagier. Umgerechnet rund 15.000 Euro habe das traditionelle Gastessen auf der Mir insgesamt gekostet, sagte der 66-Jährige einmal im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Hauptgang gab es Rheinischen Sauerbraten, alles unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und möglichst keimfrei auf der Erde zubereitet und dann ins All verfrachtet. Die Pralinen hat Flade damals aber nicht selbst ausgewählt. Am Ende waren sie aber genauso ungewöhnlich wie die tierische Begleiterin.

