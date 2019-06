Badespaß ade: Eichenprozessionsspinner an der Nordsee

Plus An der Mindelheimer Nordsee haben sich die Raupen breitgemacht. Der Bauhof hat gehandelt, aber ob Parkplatz und Liegewiese noch gesperrt sind, ist unklar.

Nach Meldungen aus verschiedenen bayerischen Orten heißt es nun auch in Mindelheim: Der Eichenprozessionsspinner ist da. Pünktlich zum Sommerbeginn hat er sich an der Mindelheimer „Nordsee“ breitgemacht. Die Freude über diesen „Badegast“ hält sich in der Kreisstadt allerdings in Grenzen, denn neben den Fraßschäden an den Bäumen gibt es noch weitere negative Folgen der kleinen Tiere – gerade für den Menschen.

Die giftigen Raupenhaare des Eichenprozessionsspinners können zu allergischen Reaktionen führen. Laut der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft können die Brennhaare bei günstiger Witterung sogar über weite Strecken getragen werden. Die Raupenhaare besitzen eine lange Haltbarkeit, halten sich auch an Kleidung und Schuhen und lösen bei Berührungen stets neue allergische Reaktionen aus, heißt es weiter.

Neben dem Eichenprozessionsspinner gibt es auch Raupen von Goldafter an der Mindelheimer Nordsee

Gemeinsam mit dem „Goldafter“, einer weiteren Schmetterlingsart, hat der Eichenprozessionsspinner Bäume nahe der Mindelheimer „Nordsee“ befallen. Die Raupenhaare und Puppengespinste des Goldafters können ebenfalls Hautreizungen und allergische Reaktionen auslösen, heißt es auf der Homepage der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. In der Schweiz habe man sogar schon eine Autobahn wegen der Goldafter-Raupen sperren müssen. In einer Gemeinde im fränkischen Jura fraßen die Raupen eine etwa 25 Jahre alte Bergahorn-Allee kahl.

Nun gibt es die Schädlinge also auch Mindelheim: Es ist der späte Freitagvormittag, als die Stadt eine Pressemitteilung mit dem Betreff „Sperrung Parkplatz und Liegewiese Mindelsee“ veröffentlicht. Darin heißt es, dass wegen des Schädlingsbefalls die Bäume zwischen der B 16 und der Zufahrt zum Mindelsee – besser bekannt als „Nordsee“ – behandelt werden müssen und dass die Parkplätze am See und die Badewiese vorübergehend gesperrt sind. Hunderte Menschen schauen sich auf der Homepage der Mindelheimer Zeitung die Nachricht dazu an (Hier lesen Sie mehr: Zum Sommeranfang: Sperrung an der Mindelheimer Nordsee ), auf Facebook wird die Meldung zigfach geteilt.

Am Freitagvormittag bedampfen Bauhofmitarbeiter die befallenen Bäume und sammeln die Schädlinge ab. „Zur Behandlung wird ausschließlich heißes Wasser und keine Chemikalien verwendet“, steht in der Pressemitteilung der Stadt. Ob diese Methode Erfolg zeige, müsse abgewartet werden. „Wir halten Sie über die Dauer der Sperrung auf dem Laufenden“, heißt es gegen Ende der Nachricht aus dem Rathaus. Den Badegästen werde allerdings auch nach Aufhebung der Sperrung geraten, sich in nächster Zeit nicht direkt unter die Bäume zu legen. Eine Information, dass die Sperrung aufgehoben ist, kommt an diesem Freitag nicht mehr, die Bauhofmitarbeiter sind am Mittag fertig – und kurz vor 14 Uhr ist im Rathaus niemand mehr zu erreichen.

Eichenprozessionsspinner: Darauf sollten Sie achten 1 / 6 Zurück Vorwärts Grundsätzlich die Befallsareale meiden.

Raupen und Gespinste nicht berühren.

Sofortiger Kleiderwechsel und Duschbad mit Haarreinigung nach Kontakt mit Raupenhaaren.

Empfindliche Hautbereiche wie Nacken, Hals und Unterarme schützen.

Auf Holzernte- oder Pflegemaßnahmen verzichten, solange die Raupennester des Eichenprozessionsspinners erkennbar sind.

Bekämpfung wegen gesundheitlicher Belastung und spezieller Arbeitstechnik nur von Fachleuten erledigen lassen. (Quelle: Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft)

Von der Sperrung des Mindelsee-Parkplatzes weiß der Durchreisende nichts

Wohl auch aufgrund des trüben Wetters sind am Freitagnachmittag aber sowieso keine Schwimmer in der Mindelheimer Nordsee zu sehen. Eine Frau liegt auf der Wiese, auf dem Parkplatz stehen einige junge Männer mit ihren Autos und hören Musik über die Lautsprecher. Ein Durchreisender mit dem Wohnmobil macht gerade eine Pause und hat sich das Naherholungsgebiet im Mindelheimer Norden angeschaut, das er noch aus schlechteren Tagen kannte. Er will noch weiter in Richtung Wörthsee.

Vom Eichenprozessionsspinner und dem Goldafter hier hat er noch nichts gehört, ebenso wenig wie davon, dass der Parkplatz, auf dem er gerade steht, offiziell noch gesperrt ist. „Woher soll man das wissen? Aus dem Internet?“, fragt er. „Schilder sehe ich hier nicht.“ Er hat recht: Von einer Sperrung ist weit und breit nichts zu sehen – weder am Parkplatz noch auf dem Weg zum Wasser. Es scheint, als sei die Sperrung schon wieder aufgehoben.