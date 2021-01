vor 32 Min.

Bäume in Irsingen erzählen Geschichten

Plus Beim Irsinger Feuerwehrhaus hat die Bund-Ortsgruppe eine Streuobstwiese in einen interessanten Rätsel- und Info-Parcours verwandelt. Mitmachen lohnt sich gleich mehrfach.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Der Winterwanderweg entlang der Wertach in Türkheim wurde in der Adventszeit zum Sternenweg. Auch in Irsingen sind jetzt Bäume geschmückt. Während man entlang der Wertach Holzsterne in vielen Farben, Nikoläuse und Engel zu Gesicht bekommt, sind es auf der Streuobstwiese in Irsingen beim Feuerwehrhaus Gedichte, Rätsel und viele Infos rund um das Thema Obstbäume.

Die Bund-Ortsgruppe pflegt die Streuobstwiese im Türkheimer Ortsteil Irsingen

Dieses Gelände mit unterschiedlichen und standortgerechten Obstbäumen ist im Besitz der Marktgemeinde Türkheim und hat eine Fläche von ungefähr 2000 Quadratmetern. Die Streuobstwiese wird von der Türkheim/Ettringer Ortsgruppe im Bund Naturschutz unterhalten und gepflegt. Dazu gehört beispielsweise das zweimalige gemeinsame Mähen im Jahr. Die einzelnen Bäume haben Paten, die sich um das Obst und die Baumpflege kümmern.

Traditionell bietet der Bund Naturschutz Türkheim am letzten Sonntag im Jahr seinen Mitgliedern und Freunden eine gemeinsame Familienwanderung mit kleinem Rahmenprogramm an. Sie konnte 2020 aus Gründen der Pandemie nicht durchgeführt werden. „Wo kann man die Leute in Corona-Zeiten stattdessen ohne Gruppenbildung hinschicken?“ und „Was können wir alternativ anbieten?“ haben sich die Organisatoren gefragt.

„Das jetzige Konzept kam ganz spontan“, sagte Brigitte Mücksch-Klein. Sie wählte die zu den einzelnen Obstsorten und -bäumen passenden Gedichte aus. Gedichte über Äpfel, Birnen oder Pflaumen, in Augenhöhe zu lesen auf kleinen Kärtchen, die wie Etiketten an den Ästen angebracht sind. Didaktik und Lernen kommen nicht zu kurz.

Nicht nur Kinder erfahren vor Ort viel Neues und Interessantes über Bäume und Früchte. Wer es bequemer haben will, scannt sich den entsprechenden Code für daheim. „Mitmachstationen“ nennt Gudrun Kissinger-Schneider das auch für jüngere Kinder gedachte Konzept.

Der Termin zur Teilnahme wurde verlängert

Für eine Belohnung beim Mitmachen sei gesorgt: Einkaufsgutscheine für den Türkheimer Biomarkt am Donnerstag werden unter den richtigen Rückmeldungen verlost. Über die Türkheimer Homepage des Bund Naturschutz lassen sich die einzelnen Baum-Code-Infos auch ausdrucken. Der Fragebogen kann heruntergeladen und ausgefüllt zurückgeschickt werden. Es geht dabei um Grundwissen über heimische Obstbäume. Um einen Stammumfang zu schätzen oder alle Obstbäume der Streuobstwiese durchzuzählen, sollte man allerdings schon vor Ort beim Irsinger Feuerwehrhaus gewesen sein. Da die derzeitige Januarkälte und die fehlenden Sonnenstrahlen die Entscheidung für das Spazierengehen erschweren, wurde die Frist für die literarischen, und sogar manchmal musikalischen, Überraschungen an den Irsinger Bäumen um vier Tage verlängert. So kann von Interessierten noch bis zum Wochenende am Sonntag, 10. Januar 2021, ein Spaziergang zur Irsinger Streuobstwiese am Feuerwehrhaus eingeplant werden.

Anleitungen für die Aktion und für die Rücksendung der Fragebögen bis zum Verlängerungstermin am Sonntag, 10. Januar 2021 gibt es unter der Mailadresse vom Bund Naturschutz Türkheim: gkissinger@web.de. Die Fragebögen können auch persönlich bei Karl und Amalie Albrecht im Römerweg 6 in Irsingen abgegeben werden. Oder bei Gudrun Kissinger-Schneider in Türkheim in der Ettringer Straße 8.

