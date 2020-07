vor 19 Min.

Bahnkunden müssen auf Busse umsteigen

Weichenumbauten im Bahnhof Türkheim vom 5. bis 26. August

Auf der Zielgeraden des Bahnausbaus rückt der Bahnhof in Türkheim noch einmal ins Blickfeld. Dort tauscht die Bahn von Mittwoch, 5. August, bis einschließlich Mittwoch, 26. August, vier Weichen im westlichen Bahnhofsbereich aus. Im Stellwerk und an den Signalen sind noch letzte Arbeiten nötig.

Im genannten Zeitraum werden die Züge zwischen Buchloe und Mindelheim sowie zwischen Türkheim und Bad Wörishofen durch Busse ersetzt. Die Busse benötigen eine etwas längere Fahrzeit als die ausfallenden Züge. Sie sind so getaktet, dass auf der Strecke München - Memmingen die Zuganschlüsse in Mindelheim und auf der Strecke Bad Wörishofen - Türkheim die Zuganschlüsse in Türkheim erreicht werden.

Nicht betroffen ist der Zugverkehr von München bzw. Augsburg über Buchloe in Richtung Kempten, Füssen oder Oberstdorf. (mz)

zum Baufahrplan unter bauinfos.deutschebahn.com/bayern

