vor 28 Min.

Bahnpendler müssen in der ersten Ferienwoche auf Busse umsteigen

Umsteigen auf Busse heißt es für Bahnkunden ab Buchloe in der ersten Ferienwoche.

Längere Fahrzeiten müssen Bahnreisende Richtung München zum Ferienstart einkalkulieren: Zwischen Buchloe und Geltendorf werden Busse eingesetzt.

Bahnkunden aus dem Unterallgäu, die in Richtung München und zurück pendeln, sollten sich rechtzeitig darauf einstellen: Wegen Brückenbauarbeiten und im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Bahnstrecke München - Memmingen - Lindau werden in der ersten Ferienwoche beide Gleise zwischen Geltendorf und Buchloe gesperrt. Unter anderem wird eine Eisenbahnbrückein in Igling erneuert.

Von Montagmorgen, 29. Juli Betriebsbeginn, bis Sonntagmorgen, 4. August um 7.45 Uhr, werden die RE-Züge zwischen Geltendorf und Buchloe durch Busse im Schienenersatzverkehr (SEV) ersetzt. Anstelle der ALEX-Züge fahren Busse zwischen München Hauptbahnhof und Buchloe. Die Züge der BRB zwischen München und Füssen werden über Augsburg umgeleitet. Nicht betroffen sind die Verbindungen von Augsburg über Kaufering nach Landsberg sowie von Augsburg über Buchloe ins Allgäu.

Wegen der längeren Fahrzeit der Busse wird in Buchloe bzw. Geltendorf jeweils erst ein späterer Anschlusszug erreicht. Die Bahn bittet die Fahrgäste, die längere Reisezeit bei zu berücksichtigen.

