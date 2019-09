vor 18 Min.

Bald Diakon: Der große Tag von Martin Linder

Martin Linder aus Bad Wörishofen wird am 5. Oktober in Augsburg zum Diakon geweiht.

Von Markus Heinrich

Auf Martin Linder wartet ein großer Tag. Am Samstag, 5. Oktober, wird der Bad Wörishofer in Augsburg zum Diakon geweiht. „Diakon ist ein Diener für Gott und die Menschen“, sagt der 39-Jährige. Und genau das will der verheiratete Vater von vier Kindern sein. Vor mittlerweile gut 15 Jahren habe er erstmals deutlich gespürt: „Gott ruft mich dahin“.

Seither ist Linder konsequent diesen Weg gegangen. Der Gartenstädter, der in der Elektrobranche arbeitete, studierte im Fernkurs Theologie, dann in Freiburg Religionspädagogik. Linder absolvierte im Anschluss eine Ausbildung zum Gemeindereferenten und ist mittlerweile Systemleiter für die Notfallseelsorge im Landkreis Augsburg. Linder und seine Kollegen werden nach plötzlichen Todesfällen gerufen oder nach Naturkatastrophen. „Wir versuchen dann, den Menschen Unterstützung zu geben“, schildert Linder diesen anspruchsvollen Dienst, den er als „zutiefst diakonische Aufgabe“ bezeichnet. Seit dem Monatsbeginn ist er der Referent der Diözese Augsburg für die Notfallseelsorge. Einen Ausgleich fand er zuletzt als Mitarbeiter in der Pfarreiengemeinschaft Mindelheim, wo er unter anderem für die Firmvorbereitung zuständig war.

Was Aufgaben eines Diakons sind - und was nicht

Die Ausbildung zum Diakon dauerte vier Jahre. Am Ende muss die Kirche diese Berufung bestätigen. Als Diakon erweitern sich Linders Aufgaben. Er hofft, dass er in Bad Wörishofen eingesetzt wird, wo der gebürtige Augsburger seit seinem zweiten Lebensjahr wohnt. Er könnte dann etwa Trauungen vollziehen. „Es ist ein sehr vielfältiger Dienst“, sagt Linder. Einige Bereiche bleiben aber Priestern vorbehalten, etwa die Eucharistiefeier oder die Krankensalbung.

Linder sagt, er würde sich freuen, wenn viele Gläubige der Einladung der Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen folgen würden. Diese setzt einen Bus zur Weihe ein. Abfahrt ist am Pfarrzentrum St. Ulrich um 7.15 Uhr. Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro unter 08247 2736 entgegen. In Bad Wörishofen wird dann einen Tag später gefeiert. Am Sonntag, 6. Oktober, beginnt in St. Ulrich um 10.15 Uhr der Festgottesdienst.

