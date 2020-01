15:00 Uhr

Bald ist Valentinstag: Wir suchen Ihre Liebesgeschichte!

Am Valentinstag dreht sich alles um die Liebe. Und wir wollen Paare mit einer besonderen Liebesgeschichte vorstellen. So machen Sie mit.

Es ist nicht mehr lange bis Valentinstag – und wir brauchen dazu Ihre Hilfe! Wir sind auf der Suche nach außergewöhnlichen Liebesgeschichten in der Region.

Ob jung oder alt, ob dick oder dünn, ob frisch verliebt oder schon lange zusammen: Schreiben Sie uns, wenn Sie eine besondere Geschichte zu erzählen haben – oder jemanden kennen, der etwas Außergewöhnliches erlebt hat.

So kommt Ihre Liebesgeschichte zu uns

Sie erreichen uns per E-Mail unter der Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Valentinstag) oder per Post an die Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim. Bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort und eine Telefonnummer, unter der wir Sie erreichen können.

Wir freuen uns auf Ihre Liebesgeschichten!

