25.11.2019

Bald mit einem Ticket Bus und Bahn fahren?

Eine Studie soll den ÖPNV untersuchen

Wer Bus und Bahn nutzt, braucht dafür künftig vielleicht nur noch ein Ticket. Um das zu ermöglichen, müsste der für das Unterallgäu und den Landkreis Günzburg zuständige Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) jedoch um die Schienenverkehrsunternehmen erweitert werden. Bislang umfasst er nämlich nur Busunternehmen. Ob eine solche Erweiterung – auch auf das Gebiet der Stadt Memmingen – möglich ist, soll eine Studie klären, die der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung grundsätzlich befürwortet hat.

Endgültig grünes Licht geben will er erst, wenn die Kosten für die Untersuchung feststehen. Denn während in der Sitzungsvorlage noch von Kosten in Höhe von rund 100.000 Euro die Rede war, geht Helmut Höld vom Landratsamt inzwischen von einem deutlich höheren Betrag aus: Pro Einwohner könnten bis zu drei Euro fällig werden, das entspräche bei aktuell rund 144.900 Einwohner 434.700 Euro. Zwischen 75 und 80 Prozent dieser Kosten würde zwar der Freistaat übernehmen, den Rest müssten jedoch die beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte unter sich aufteilen.

Wie Helmut Höld erläuterte, wünscht sich der Freistaat möglichst wenige Verkehrs- und Tarifverbünde, um diese besser koordinieren zu können. Das Verkehrsministerium könne sich demnach für ganz Bayern zwölf Verkehrsverbünde vorstellen. Wie diese aussehen könnten, lässt das Ministerium zum Missfallen von Roswitha Siegert (CSU) und Michael Helfert (SPD) jedoch offen. „Das Ganze ist ja vollkommen diffus“, kritisierte sie. Als Mindestgröße nennt das Ministerium das bisherige VVM-Gebiet zusammen mit der Stadt Memmingen. Die Studie soll im ersten Schritt zeigen, welche Gebiete verkehrlich und wirtschaftlich sinnvoll in einem Verbund zusammengefasst werden können. Im zweiten Schritt soll sie klären, ob ein gemeinsamer Tarif für Bus und Bahn möglich ist. (baus)

Themen folgen