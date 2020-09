vor 20 Min.

Barfuß am Klavier: Alice Sara Ott brilliert beim Festival der Nationen

Plus Alice Sara Ott und das Nachwuchs-Orchester des Festivals der Nationen gestalten einen Abend beim Festival der Nationen von Bad Wörishofen, der noch lange nachklingen wird.

Von Bernhard Ledermann

Beinahe seit Menschengedenken wird über die Frage gestritten, ob die unterschiedlichen Tonarten jeweils einen ganz typischen Charakter aufweisen und somit eine eigene Stimmung vermitteln. Sie zu beantworten, ist und bleibt schwer. Ob bewusst oder unbewusst: Alice Sara Ott am Flügel und das vbw-Festivalorchester hatten ihre ganz eigenen Antworten parat, als sie am Samstagabend einen wunderbaren Konzertabend gestalteten, der von der Tonart C-Dur geprägt war.

Erst gaben sie zusammen Mozarts 13. Klavierkonzert. Anschließend spielte das Jugendorchester (coronabedingt trat es in diesem Jahr nur in der ungefährlicheren Streicherbesetzung auf) unter seinem künstlerischen Leiter Professor Christoph Adt Tschaikowskys Serenade für Streichorchester. Was die Ausnahmekünstlerin am Flügel und das Jugendorchester an diesem Abend zusammen auf die Bühne brachten, war eine höchst beachtliche Leistung. So viel Disziplin, Wille zur Kooperation, Flexibilität in jeder Sekunde des eigenen Handelns, Rücksichtnahme, Kontaktfreude, Spiellust und Motivation sind in einem positiven Sinne als elitär zu bezeichnen. Jede Einzelne und jeder Einzelne im vbw-Festivalorchester zeigt diese Tugenden, ohne sich im negativen Sinne als elitär-abgehoben zu geben. Vielmehr stellten sich die jungen Musikerinnen und Musiker von der ersten bis zur letzten Sekunde in den Dienst an der Kunst.

Ott hat Mozart verstanden und verinnerlicht, das zeigt sie mit ihrem Spiel in Bad Wörishofen

Darin dürften sie mit ihrem künstlerischen Leiter und seinem Dozenten-Team (Julita Smolén für die Violinen, Benedict Hames für die Bratschen, Uta Zenke-Vogelmann für die Celli und Andreas Riepl für die Kontrabässe) hervorragende Vorbilder gefunden haben, die den erfolgreichen Konzertabend durch ihre Arbeit im Hintergrund wesentlich mitgeprägt haben. Das hervorstechende Vorbild im Konzert: Alice Sara Ott. Ihr variantenreicher Anschlag bezauberte. Zu bieten hatte sie zupackend gegriffene Akkorde, perlende Solosequenzen, spannend gestaltete Solomelodien, raffiniert gestaltete Triller und Läufe oder schwebend verklingende Figuren. All diese Varianten präsentiert Ott barfuß am Klavier und in schneller Abfolge. Mozart hatte den raschen Wechsel in der Motivik so gewollt. Ott versteht ihn und hat ihn verinnerlicht. Mit dieser herausragenden Ausstattung künstlerischer Kompetenz leitet Ott zusammen mit Adt das Orchester – ja, in Kooperation! Man könnte so ein Klavierkonzert sicherlich auch ohne Dirigenten probieren. Oder andersherum: viele Dirigenten haben den Solopart schon selbst übernommen. Beim Festival der Nationen hat sich die geteilte Leitung allerdings bewährt, zumal Adt nie dominiert und mehr für Sicherheit bei den jungen Talenten sorgt und sich vornehm zurückhält, wenn Ott Ideen und Interpretationsvorstellungen einfordert.

Adt ist zu einem regelrechten Faszinosum des Festivals der Nationen geworden

Adt ist seit vielen Jahren ohnehin zu einem regelrechten Faszinosum des Festivals geworden, der mit seiner natürlichen Autorität und seiner Bodenständigkeit manchmal fast wie aus dem Rahmen der pompösen Festivalinszenierungen zu fallen scheint. Vor dem vbw-Festivalorchester agiert er kapellmeisterlich höchst exakt. Es ist ein Dirigat, das das Jugendorchester dringend benötigt und sich manch Profiorchester insgeheim öfter wünschen würde. Adt ist dauerhaft präsent und präzise. Er weiß im Voraus, wo intonatorische Spannungsabfälle drohen und beugt vor. Er weiß, welche Stimmgruppe oder welches Orchestermitglied einen aufmunternden Blick braucht. Manch zuwendende Mimik im Konzert verrät die positive Atmosphäre bei der Probearbeit.

101 Bilder Die schönsten Bilder vom Festival der Nationen in Bad Wörishofen Bild: Bernd Feil, Alf Geiger

Seine Musikerinnen und Musiker quittieren Adts Engagement und die geschickte Werkauswahl mit einem beachtlich reifen Musizieren. Der Streicherklang ist warm und ausgewogen – egal, ob bei Mozart oder bei Tschaikowsky. Voller Leidenschaft, aber auch mit hoher Präzision, werden drängende Passagen klangvoll und voluminös ausgespielt. Gegen Ende groovte es im Kursaal regelrecht.

Flirrende Klänge führten schließlich in eine festliche Hymne - natürlich in C-Dur. In diesen für die Musikwelt und die Kultur schweren Zeiten klingt die Antwort auf die Frage nach der Tonartencharakteristik wie eine stolze Behauptung: Ja, wir, die Musik und die Kultur, leben noch. Hört zu und hört hin! Es lohnt sich!

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen