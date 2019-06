vor 41 Min.

Barockes Flair und moderne Kunst

Marlen Peix, Veronika Flesch und Karin Pfab (von links) präsentieren an diesem und am nächsten Wochenende „Moderne trifft Barock“.

Drei Künstlerinnen stellen ihre Werke im Kleinen Schloss aus. Heute um 19 Uhr findet die Vernissage statt

Das Kleine Schloss in Türkheim mit seinen schönen Ausstellungsräumen lockt immer wieder auch Künstler von außerhalb unserer Region, in diesem barocken Rahmen ihre Werke dem Publikum zu zeigen.

Ende Juni und Anfang Juli kommen drei Künstlerinnen aus Starnberg und München nach Türkheim. Sie überraschen mit einer großen Vielfalt an modernen Techniken für Druckgrafik und Fotografie. Viele dieser neuen Techniken werden mit „altem“, herkömmlichem Handwerk in der Gestaltung kombiniert.

Wie bei Veronika Flesch. Ihre Radierungen faszinieren mit einer Farbenvielfalt, die man gerade bei einer Radierung eher nicht erwartet. Das Zauberwort heißt „Hayter Drucktechnik“ und ermöglicht in einem komplizierten und experimentellen Druck-Vorgang, Unikate nach einer Radierungsvorlage in leuchtenden Farben zu schaffen. Veronika Flesch hat die „Hayter Drucktechnik“ bei ihrem Erfinder, einem Engländer, erlernt und danach durch die Gründung eines Vereins vor gut 20 Jahren unter Künstlern in Deutschland bekannt gemacht.

In Türkheim sind von ihr auch einige Glasobjekte zu sehen. Farbe, Licht und Schatten verleihen diesem im Ursprung ja transparenten Material eine besondere Strahlkraft und Schönheit.

Marlen Peix´ großformatige Fotografien passen von ihrem Thema her gut in den barocken Rahmen: eine eigene experimentelle Foto-Technik ermöglicht der Künstlerin, leuchtende Farben in Bewegung vor dunklem Hintergrund zu schaffen: da ist einmal die Musik, zu „Papageno und Papagena“ und dann die Magie im „Hexentanz“. Andere Bilder von ihr sind Reminiszenzen an die frühe, oft noch unscharfe monochrome Fotografie, aber mit den drängenden Themen von heute. Aber es gibt auch „Schutzräume“. So nennt Marlen Peix ihre kleinen bunten Kugeln in einer großen weißen offenen Hülle.

Auch von Karin Pfabs Fotografien sind einige in Schwarzweiß mit wenig Farbe. Die frühe Fotografie mit nachträglicher Colorierung hat heute ihren eigenen Reiz, weil die Fantasie herausgefordert wird. Ihre Motive findet Karin Pfab in der Natur. Was vielleicht noch bis vor 50 Jahren die normale Art der Fotografie auch für Laien war, in Schwarz-Weiß, weil nicht zu teuer und selbst herstellbar, scheint heute zur Kunstform und Herausforderung geworden zu sein, um das Mystische und das Unterbewusstsein anzusprechen.

Andere Fotos von Karin Pfab sind Dokumente der Spuren vergangener Zeiten, wie die übriggebliebene Fassade eines ehemaligen Kolonialwarenladens oder das verfallende Innere eines alten, einst herrschaftlichen Kaufhauses.

Die drei Künstlerinnen sind Mitglieder im Fotoclub „Die Fotowilden“ in Starnberg und haben seit 2015 zusammen ausgestellt. In Türkheim, im barocken Rahmen des Kleinen Schlosses, kann der Kontrast zwischen Moderne und Barock gut ausgedrückt werden. Obwohl, wie Veronika Flesch dazu sagt, „der Unterschied von heute zu damals so groß gar nicht ist.

Der Barockzeit mit ihrer Pracht, ihrer Verschwendung und ihren Festen standen eine depressive Weltsicht und Zukunftsangst gegenüber. Und heute kann man bei uns eine ähnliche Stimmung in vielem wiederfinden.“ (scaa)

zur Ausstellung „Moderne trifft Barock“ findet am heutigen Freitag um 19 Uhr im Kleinen Schloss in Türkheim statt. Es gibt dazu „Poetische Lieder“ zur Gitarre und Lyrik aus dem Barock. Die weiteren Öffnungszeiten sind am 29. und 30. Juni und vom 5. bis 7. Juli, jeweils von 13 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 7. Juli, wird um 16.30 Uhr für Interessierte ein Film über die „Hayter Drucktechnik“ gezeigt.

