Bau: Kreuzer, Mobilfunk und mehr

Viele Projekte sind entscheidungsreif

Große Bauprojekte stehen in Bad Wörishofen. Mit dem ehemaligen Hotel Kreuzer ist ein Gelände darunter, dass prominent direkt an die Kurpromenade grenzt. Nun liegt ein Tektur-Bauantrag vor. Über diesen wird am Montag, 13. Juli, der Bauausschuss des Stadtrates beraten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Es geht um eine Tektur zur Nutzungsänderung eines Hotels in Büro- und Wohneinheiten an der Fidel-Kreuzer-Straße 1.

Außerdem wird sich der Ausschuss mit dem Bau eines Stahlgitter-Mobilfunkmastes mit Systemtechnik und Betonfundament befassen. Dieser soll im Im Hartfeld in Kirchdorf entstehen.

An der Karl-Benz-Straße in Bad Wörishofen will ein Bauwerber einen Pferdestall errichten, dazu ein Verwalter-Wohnhaus und weitere Bauten.

Bauvoranfragen liegen dem Ausschuss für Bauten von Einfamilienhäusern sowie eines Aussiedlerhofes vor, der in Kirchdorf entstehen soll.

Ebenfalls in Kirchdorf gebaut werden soll eine Kaltlagerhalle am Schmihenweg. Dazu befasst sich der Ausschuss am Montag mit einem Bauantrag. (m.he)

