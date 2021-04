Bauen: Corona verzögert Entscheidung

Stadt sagt Sitzung zu Schwermer-Areal und anderen Projekten ab

Häuslebauer und auch Investoren müssen sich gedulden. Die Stadt Bad Wörishofen hat die Bauausschusssitzung am Montag, 19. April, abgesagt. Die Absage betrifft auch das Multi-Millionen-Projekt auf dem ehemaligen Schwermer-Areal. Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) nannte die „hohen Corona-Inzidenzwerte im Unterallgäu“ und geänderte Richtlinien des Robert-Koch-Instituts als Gründe. Ein neuer Termin für die Sitzung steht noch nicht fest.

„Wegen der derzeitigen Entwicklungen werden wir auch Ausschusssitzungen im Kursaal abhalten“, teilte Welzel am Donnerstag mit.

Das Robert-Koch-Institut habe bekannt gegeben, dass es seine Richtlinien zur Ermittlung sogenannter enger Kontaktpersonen geändert hat. „Dies führt dazu, dass wir im Vorfeld und in enger Abstimmung mit Landrat Alex Eder und dem Gesundheitsamt klären, von welchen formellen Rahmenbedingungen wir bei unseren Sitzungen ausgehen müssen“, verdeutlicht Welzel. Dies hänge insbesondere mit der Frage der Aerosol-Konzentration zusammen. Eine Testpflicht von Ratsmitgliedern und Zuhörern, um diese Problematik zu umschiffen, sei rechtlich nicht möglich. „Auf der Tagesordnung stehen keine unaufschiebbaren Punkte“, so Welzel. Dringliches könne darüber hinaus in Eilentscheidung des Bürgermeisters entschieden werden.

Geplant war die Beratung des Bebauungsplanes für das Schwermer-Areal, auf dem ein neues Wohnquartier für Bad Wörishofen entstehen soll. Außerdem sollte es um die Voranfrage für einen Logistikneubau an der Staatsstraße St 2518 gehen.

Zahlreiche weitere Bauvorhaben standen auf der langen Tagesordnung, es ging um Voranfragen zum Bau eines Mehrfamilienhauses an der Brucknerstraße oder um ein größeres Bauprojekt mit Ferienanlage im Zillertal. Auch Abbruch und Neubau des Lidl-Markes Bad Wörishofen sollten behandelt werden. Die Sitzung umfasste 14 Tagesordnungspunkte, die nun verschoben wurden. (m.he)