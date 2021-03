13.03.2021

Bauen in Baulücken gegen den Flächenfraß in Türkheim

Weil das Brandschutzkonzept für das zweite Obergeschoss des Türkheimer Rathauses einen zweiten Fluchtweg vorschreibt, musste die Gemeinde eine provisorische Lösung finden und hat einen Gerüstturm als Übergangslösung aufgestellt. Es wird wohl mindestens ein Jahr lang dauern, bis der neue Fluchtweg baulich auf einer anderen Seite des Rathauses umgesetzt werden kann, so Bürgermeister Christian Kähler. Die Kosten belaufen sich für ein Jahr auf rund 16.000 Euro. „Zugegeben, besonders schön ist der Gerüstturm nicht“, so Kähler.

Plus Eine rekordverdächtige Anzahl von Bauanträgen und Bauvoranfragen hält die Türkheimer Gemeinderäte auf Trab. Dabei sind die Kommunalpolitiker meist großzügig – auf der Nase wollen sie sich aber auch nicht herumtanzen lassen.

Von Alf Geiger

Bei allem Respekt – aber normalerweise sind die Sitzungen des Bauausschusses des Marktgemeinderates keine ausgewiesenen Publikumsmagneten. Aber was ist schon normal in diesen Zeiten, wo die Wertachtalgemeinde längst zur Boom-Region für Bauwillige geworden ist? Lang ist die Warteliste nicht nur für die heiß begehrten verbilligten Bauplätze in den Neubaugebieten der Gemeinde – auch auf bislang unbebauten Grundstücken, den sogenannten Baulücken, wird geplant und gebaut, was das Zeug hält.

Eine rekordverdächtige Zahl von Bauanträgen beschäftigte die Türkheimer Gemeinderäte

Und so war die jüngste Sitzung des Bauausschusses gleich in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich: Eine rekordverdächtig lange Liste an Bauanträgen und Bauvoranträgen wartete auf die Ausschussmitglieder und an der Eingangstür zum Sitzungssaal im Rathaus hing gleich eine Liste mit dem zeitlichen Ablauf der zu behandelnden Anträge, um den Antragstellern die Wartezeit zu verkürzen – und um durch den Wechsel der Zuhörer auch immer wieder für frei werdende Sitzgelegenheiten zu sorgen.

Weil das Stühlerücken im Zuhörerbereich absehbar war, ergriff FW-Gemeinderat Marcus Jakwerth gleich zu Beginn die Gelegenheit, auf einen weiteren, außergewöhnlichen Umstand hinzuweisen: Diesmal standen ausschließlich Baumaßnahmen auf der Tagesordnung, die nicht in den Neubaugebieten, sondern im Ortsbereich verwirklicht werden sollen. Jakwerth und seine Ratskollegen wiesen gerne darauf hin, dass dies ein wichtiger und richtiger Schritt sei, um Baulücken zu schließen und so auch für eine oft geforderte „Nachverdichtung“ zu sorgen. Damit werde schließlich wertvolle landwirtschaftliche Fläche gespart. „Wir haben ja in Türkheim Baulücken, dass die Lichter ausgehen“, so Jakwerth.

In den allermeisten Fällen hielten sich die Gemeinderäte dann auch nicht mit Details auf und winkten die Bauanträge gerne und großzügig durch. Nur in einigen Fällen gab es Diskussionsbedarf. Hier einige der Wichtigsten:

Tiroler Weg Ein Bauträger will sechs Reihenhäuser bauen und damit den Altbestand ersetzen. Die vorliegenden Unterlagen der Bauvoranfrage brachten einige Räte ins Grübeln, ob das Projekt aus städtebaulicher Sicht an dieser Stelle passt. Immerhin erstreckt sich im hinteren Bereich ein fast 5000 Quadratmeter großes Grundstück, das freilich erst dann bebaut werden kann, wenn die Gemeinde dafür einen eigenen Bebauungsplan erlässt. Jetzt soll mit dem Investor zunächst über ein Gesamtkonzept für das Areal gesprochen werden, bevor die sechs kleinen Reihenhäuschen genehmigt werden.

Ettringer Straße Hier soll an eine bestehende Betriebshalle im Erdgeschoß ein Bürogebäude errichtet werden, im 1. Obergeschoss ist eine Betriebsleiterwohnung vorgesehen. Gegen die geplante Büronutzung gab es keine Einwände, allerdings soll vom Landratsamt Unterallgäu überprüft werden, ob eine weitere Betriebsleiterwohnung auf dem Grundstück zulässig ist.

Bedenken hatte auch FW-Fraktionschef Josef Vogel: „Da machen wir sonst ein Fass auf“, warnte er davor, in Gewerbeflächen im Außenbereich mehr Wohnungen zu genehmigen als vorgesehen.

Bald 2. Bürgermeister? Josef Vogel (FW)

Schützenstraße Das war der Aufreger des Abends – gerade auch, weil die Gemeinde schon seit inzwischen fünf Jahren (!) vergeblich versucht, mit dem Grundstücksbesitzer Kontakt aufzunehmen und zu erreichen, dass dieser seinen Verpflichtungen nachkommt. Denn eigentlich hätte das gesamte Areal einer Recyclingfirma schon seit Inkrafttreten des Bebauungsplanes im Jahr 2008 rundherum mit einem drei bis fünf Meter breiten Grünstreifen versehen werden müssen. Doch der Grundstückseigentümer und frühere Chef des Recyclingunternehmens ließ die Anfragen der Gemeinde immer und immer wieder verstreichen – sehr zum Ärger der Verwaltung. „Das geht gar nicht“, schimpfte Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) und auch Marcus Jakwerth machte deutlich, dass der Eigentümer hier wohl „den Bogen überspannt“ habe: „Wir werden doch an der Nase herum geführt“. Dass jetzt ausgerechnet die neue Geschäftsleitung des Nachfolgeunternehmens mit ihrem Antrag auf den Bau eines 37 Meter langen und zwölf Meter breiten Verwaltungsgebäudes unter dieser „Geschichte aus der Vergangenheit“ leiden muss, war den Räten zwar nicht so recht. Andererseits wollte man auch nicht länger tatenlos zuschauen, nur weil der Grundstückseigentümer angeblich nicht zu erreichen sei und sich in Kolumbien aufhalte. Da die neue Geschäftsleitung des Recyclingunternehmens das Gelände möglichst schnell kaufen will, um das neue Verwaltungsgebäude bauen zu können, macht der Gemeinderat sein Ja zu diesem Bauantrag davon abhängig, dass der Käufer dann seinerseits die Verpflichtung übernimmt, um das gesamte Firmenareal einen Grünstreifen anzulegen.

Bauen ohne Genehmigung? Das können die Türkheimer Gemeinderäte gar nicht leiden

Irsingen Eine Tenne in der Dorfstraße soll zu einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung umgebaut werden. Dies hat allerdings Abweichungen vom erst 2017 nach zähen Diskussionen aktualisierten Bebauungsplan für den Dorfkern zur Folge, was nicht allen am Ratstisch schmeckte. Gudrun Kissinger-Schneider warnte davor, wieder einmal einen „Präzedenzfall“ zu schaffen und eine Ausnahme zu ermöglichen. Ziel des Bebauungsplanes sei ja schließlich gewesen, den dörflichen Charakter im Irsinger Ortskern zu erhalten. Der Rest der Ausschussmitglieder sah aber keine Probleme und gab der Bauvoranfrage grünes Licht, sodass der Bauherr auch die bestehende Maschinenhalle um 18 Meter nach Osten erweitern kann.

Ramminger Straße Ein ortsansässiger Landwirt will eine bestehende Maschinenhalle vergrößern, um Kälber und Kühe dort unterzubringen. Nachdem die nächste Wohnbebauung 90 Meter und damit 40 Meter weiter als vorgeschrieben entfernt liegt, gab es keine Bedenken wegen möglicher Immissionen.

Tussenhauser Straße So richtig sauer wurden die Gemeinderäte bei dem jetzt vorliegenden Antrag eines Hausbesitzers auf Nutzungsänderung eines Einfamilienhauses – aber nicht etwa, weil sie grundsätzlich etwas gegen den Ausbau mit vier Wohneinheiten, eine davon im Kellergeschoß, einzuwenden hatten. Der Bauherr hatte die Gemeinde aber vor vollendete Tatsachen gestellt und den Umbau erledigt, ohne dafür eine baurechtliche Genehmigung eingeholt zu haben. Dies war Kontrolleuren des Landratsamtes aufgefallen, was dem Hausbesitzer ein saftiges Ordnungsgeld einbrachte. Mit einem 4:4-Patt endete die Abstimmung, damit ist der Bauantrag vorerst abgelehnt.

