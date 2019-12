Bauernhof brennt: Brandstiftung aus Verzweiflung?

Plus Vor dem Memminger Landgericht müssen sich derzeit eine Seniorin und Sohn verantworten. Immer mehr deutet daraufhin, dass sie ihren Hof angezündet haben.

Von einer „desaströsen finanziellen Situation des Angeklagten“ sprach Staatsanwalt Markus Schroth, als im Landgericht Memmingen vor drei Wochen der Prozess gegen einen 48-Jährigen und seine Mutter begann. Sie soll den Stall auf dem eigenen Anwesen im nördlichen Landkreis auf Geheiß ihres Sohns angezündet haben. Ziel der beiden war laut Staatsanwaltschaft, eine hohe Versicherungssumme zu erhalten, um sich aus eben diesem Engpass zu befreien. Wie desaströs die finanzielle Lage des Hofbesitzers wirklich war, zeigte nun der dritte Verhandlungstag.

Eine Bankmitarbeiter sprach über die Finanzen des Angeklagten

Die Schulden des 48-Jährigen gehen in die Hunderttausende. Der Mann unterhielt insgesamt sieben Konten bei der Kreissparkasse Augsburg, so erzählte es die für ihn seit 2015 zuständige Kundenberaterin vor Gericht. Vier der Konten waren demnach massiv im Minus. Insgesamt hatte der Mann nach Angaben der Zeugin zu Beginn dieses Jahres rund 600.000 Euro Schulden. Ein Großteil davon entfiel auf die Finanzierung des landwirtschaftlichen Betriebs, der Mann hatte jedoch auch Schulden geerbt. Nach Schätzung der Bank-Mitarbeiterin hätte der Mann, der seit einem Unfall im Jahr 2011 arbeitsunfähig ist, monatlich Raten zwischen 5000 und 6000 Euro zurückzahlen müssen. Dem gegenüber standen regelmäßige Einkünfte von nur knapp 1500 Euro aus zwei Berufsunfähigkeitsversicherungen.

Die Bank-Mitarbeiterin berichtete, sie habe dem Angeklagten immer wieder Aufschübe erteilt. „Irgendwann habe ich aber die Geduld verloren“, sagte sie. Am 13. Februar seien dem Angeklagten schließlich per Brief die Darlehen gekündigt worden. Genau eine Woche später schloss der Mann eine Feuer- und Sturmversicherung ab. Wiederum nur fünf Tage später, am 25. Februar, brach in dem Stall das Feuer aus, das einen Sachschaden von 500.000 Euro verursachte und einem Pferd das Leben kostete. Die Bank-Mitarbeiterin sagte, 16 Flurstücke im Besitz der Familie würden demnächst als „letztes Mittel“ zwangsversteigert.

Ein technischer Defekt ist unwahrscheinlich als Brandursache

Dass ein technischer Defekt am Schaltkasten des Stalltors den Brand ausgelöst hat, ist äußerst unwahrscheinlich. Der Elektriker, der den Schaltkasten im November 2018 installiert hatte, erklärte, die Einrichtung werde bei Erhitzen vom Stromnetz abgekoppelt. Dadurch könne der Schaltkasten als Brandursache ausgeschlossen werden. Der Elektriker sagte, er habe kurz nach dem Brand mit dem Angeklagten einen Rundgang über das Anwesen gemacht, um Schäden an den Leitungen festzustellen und zu beheben. Dabei habe ihn der Angeklagte gefragt, ob generell ein technischer Defekt als Brandursache möglich sei. „Meiner Meinung nach war das aber unmöglich“, sagte der Mann. Am 27. Februar machte der Angeklagte gegenüber seiner Versicherung den Brandschaden geltend.

Wie eine Nachbarin der Angeklagten noch in ihrer Vernehmung gegenüber der Polizei aussagte, soll sich der Mann ziemlich sicher gewesen sein, die Summe von der Versicherung auch zu erhalten. „Er hat geprahlt, wie viel Geld er jetzt bekommen würde und schon geplant, wie es weitergehen soll“, sagte die Nachbarin in der Vernehmung und bezog sich dabei auf ein Gespräch wenige Wochen nach dem Brand. Vor Gericht erklärte die Frau, der Angeklagte habe erklärt, mit dem Geld eine neue Halle bauen zu wollen. Von konkreten Plänen sei aber nicht die Rede gewesen.

Das Perfide: Selbst wenn in ähnlichen Brandfällen Betrug nicht nachgewiesen werden kann, zahlt die Versicherung die Entschädigung nicht zur freien Verfügung aus, sondern zweckgebunden zur Reparatur der Brandschäden. Dieses Vorgehen, auch als „warme Sanierung“ bezeichnet, hätte die Familie also auf keinen Fall aus ihren finanziellen Schwierigkeiten befreit.

Hat die 80-Jährige den Stall angezündet?

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 80-jährige Angeklagte den Stall um kurz nach 1 Uhr angezündet hat. Rund 15 Minuten zuvor war die Nachbarin in ihrem eigenen Pferdestall, der sich nur gut 50 Meter entfernt vom Brandort befindet, um nach ihren rund 20 Pferden zu sehen. Sie habe damals bei ihren Nachbarn jedoch nichts Auffälliges bemerkt, sagte die Frau. „Alles war ruhig, da war niemand.“ Kurz darauf, als sie bereits im Bett gewesen sei, habe dann ihr Hund gebellt. Sie habe die „Feuerbrunst“ gesehen und anschließend den Notruf gewählt.

