10:06 Uhr

Bauernhof nach Zimmerbrand unbewohnbar

In einem alten Bauernhof ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Eine Holzkiste war in Brand geraten. Der Hausbewohner wurde ins Krankenhaus gebracht.

In einem alten Bauernhof in der Tussenhauser Straße in Türkheim kam es laut Polizei zu einem Zimmerbrand. Laut den Angaben des Bewohners war beim Anfeuern eines Holzofens eine Holzkiste in Brand geraten. Der Mann versuchte das Feuer zu löschen, was jedoch erst der herbeigerufenen Feuerwehr gelang. Aufgrund des Rauches und der Verschmutzung ist das Haus vorübergehend nicht bewohnbar. Der Schaden konnte bislang nicht genau beziffert werden, wird jedoch mehrere zehntausend Euro betragen, schätzt die Polizei. Der Mann kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Es waren die Feuerwehren Türkheim und Bad Wörishofen sowie einige Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Beim Einsatz mussten die Einsatzkräfte auch einige Haustiere, offenbar Kaninchen und Meerschweinchen vor den Flammen und dem Qualm retten.

