08.02.2020

Bauernregeln und viele Ehrungen

In Mittelrieden wurden zahlreiche VLF-Mitglieder ausgezeichnet. Dazu gab es einen interessanten Vortrag

Von Franz Kustermann

Eine lange Liste von ehemaligen Absolventen der Unterallgäuer Land- und Hauswirtschaftsschulen hat der Verband landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen geehrt.

Jeweils ein Landwirt und eine Hauswirtschafterin konnten sogar für 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden: Emma Kartheininger aus Niederrieden und Martin Scharpf aus Türkheim. Dem ehemaligen Chef des Landwirtschaftsamtes Ludwig Merk und Walburga Hofmann wurden vom Verband für Landwirtschaftliche Fachbildung das Silberne Verbandsabzeichen verliehen.

Geschäftsführer Jürgen Franz berichtete von zahlreichen Fortbildungen des 2450 Mitglieder zählenden Verbands: In „sehr gutem Miteinander“ zwischen Landwirtschaftsamt, Bauernverband, den beiden Maschinen- und Betriebshilfsringen sowie anderen Einrichtungen sei viel bewegt worden, auch wenn die derzeit miese Stimmung in und rund um die Landwirtschaft sehr weh tut: Franz registriert ein ganz intensives „Man redet über, weniger mit uns!“ Man dürfe sich nicht entmutigen lassen, sondern müsse „ein bisschen mehr mit den Verbrauchern reden“, riet der Betriebswirtschaftler.

Unter dem Motto „Was die Alten noch wussten und die Jungen wieder interessiert“ erklärte der von vielen Sendungen im Bayerischen Rundfunk bekannte Gartenbauingenieur und Hopfenbauer Thomas Janschek aus der Hallertau, was es mit den alten Bauernregeln auf sich hat und dass diese auch heute noch an ihrer Aussagekraft nichts verloren haben.

Die Wissensübertragung an den Höfen sei immer von den Großeltern auf die Enkel erfolgt, denn: „Großeltern und Enkel verstehen sich immer blendend, denn sie haben ein gemeinsames Feindbild; die Eltern!“

Janschek ging auf zahlreiche Bauernregeln ein und erklärte auch so manchen Hintergrund: Zwetschgenbäume etwa haben eine Lebenserwartung von 60 Jahren, Äpfel von 100, aber Mostbirnen bis zu 350 Jahren. Deswegen seien Birnen früher auch sehr gerne zur Hochzeit gepflanzt worden; sozusagen als Symbol für Fruchtbarkeit.

Die Blütezeit, so lernten die Zuhörer, sei phänologisch bedingt – also über die Dauer des Tageslichtes gesteuert. Deshalb hätten die alten Bauernregeln immer noch ihre Gültigkeit, etwa am 24. Februar: „Mattheis bricht’s Eis, hat er keins, dann macht er eins!“ oder „An Mariä Geburt, fliegen die Schwalben wiederum furt!“

Wenn alles zu jeder Zeit verfügbar sei, so Janschek, forme dies bei den Menschen „den Charakter der Unduldsamkeit“. Deshalb habe er im Landkreis Pfaffenhofen für die Grundschüler einen phänologischen Kalender geschaffen, bei dem der Nachwuchs in der Natur beobachten und eintragen kann, wann etwa die Kirschen blühen und die Schwalben kommen und wieder gen Süden ziehen.

Themen folgen