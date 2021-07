Für den Bischof ist Baumgärtle ein „Geheimtipp für Wallfahrer“

Plus Das Doppeljubiläum in Maria Baumgärtle feierte Bischof Bertram Meier mit zahlreichen Gläubigen.

Seit 300 Jahren pilgern Gläubige aus dem Allgäu zur schwarzen Madonna nach Baumgärtle, seit 150 Jahren wirken die Missionare vom kostbaren Blut segensreich in dem Wallfahrtsort. Dieses Doppeljubiläum wurde vom Orden gebührend gefeiert. Mitgefeiert hat auch der Augsburger Bischof Bertram Meier, der den idyllisch gelegenen Gnadenort im Unterallgäu einen „Geheimtipp für Wallfahrer und Ausflügler im Schwabenländle“ bezeichnete.