Baumgärtle

11:28 Uhr

Großes Doppeljubiläum in Maria Baumgärtle

Plus Seit 300 Jahren ist der Weiler Baumgärtle ein Wallfahrtsort und seit 150 Jahren wirken dort die Missionare vom Kostbaren Blut

Von Josef Hölzle

Als religiöses Zentrum in reizvoller Unterallgäuer Landschaft ist Maria Baumgärtle weithin bekannt und auch Ziel vieler Wallfahrer und Gottesdienstbesucher. Der schmucke Weiler liegt auf einer Anhöhe inmitten eines großen Waldgebietes. Er gehörte ursprünglich zur Gemeinde Bedernau und ist nun ein Ortsteil der Gemeinde Breitenbrunn. Geprägt wird der idyllische Ort von einer Wallfahrtskirche, einer Begegnungsstätte und einem Kloster bzw. Missionshaus der Missionare vom Kostbaren Blut. Unweit der Wallfahrtskirche wurde vor Jahren in grünender Natur ein schöner Kreuzweg angelegt. Als Wallfahrtsort zieht Baumgärtle alljährlich Tausende von Menschen an. Als Sitz der „Missionare vom Kostbaren Blut“ ist es ein religiöses Zentrum. In diesem Jahr kann nun Maria Baumgärtle ein stolzes Doppeljubiläum feiern. Es blickt zurück auf 300 Jahre Wallfahrt und 150 Jahre Anwesenheit der „Missionare vom Kostbaren Blut“.

