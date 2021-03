12.03.2021

Bauplätze: „Wiedergeltingen ist eine offene Gemeinde“

Plus Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer hält es für „durchaus verständlich“, wenn nicht gleich alle verbilligten Bauplätze der Gemeinde verkauft werden. Kritik daran könne er „so nicht stehen lassen“.

Von Alf Geiger

Auswärtige sind in Wiedergeltingen jederzeit willkommen, stellt Bürgermeister Norbert Führer fest. Der Wiedergeltinger Bürgermeister sieht sich zu dieser Stellungnahme veranlasst, weil im MZ-Kommentar „Raus aus dem stillen Kämmerlein“ die Frage gestellt wurde, ob es einem Dorf nicht auch guttun kann, wenn durch ein paar Neubürger frisches Blut in den Ort kommt?

Wiedergeltingen hat ein transparentes Vergabeverfahren für Bauplätze entwickelt

Führer ist überzeugt, dass so beim Leser der falsche Eindruck erweckt werden könnte, dass Auswärtige in Wiedergeltingen nicht willkommen seien: „Das kann ich so nicht im Raum stehen lassen“, betont Führer.

In den vergangenen vier Jahren habe die Gemeinde Wiedergeltingen in Summe 21 Bauplätze in drei Baugebieten vergeben, davon elf Bauplätze an auswärtige Bewerber, so Führer: „Das ist mehr als 50 Prozent und somit beispielhaft für die ganze Region!“

Die Gemeinde Wiedergeltingen habe „hierzu ein transparentes und den EU-Vorgaben entsprechendes Vergabeverfahren“ entwickelt, das als „Vorreiter und Mustervorlage“ für manch andere Kommune bei der Erstellung von Vergabekriterien für die Bauplatzvergabe gewesen sei.

Dass die eigentliche Vergabe der Grundstücke nach Abschluss der Bewerbungsphase in nicht-öffentlicher Sitzung stattfinde, ergibt sich laut Führer „aus den Vorgaben der Gemeindeordnung, daher möchte ich das nicht gesondert kommentieren“.

Ein Punkt ist dem Wiedergeltinger Bürgermeister in diesem Zusammenhang jedoch noch sehr wichtig festzustellen: Dem Umstand, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Ausweisung von neuen Bauflächen an den Ortsrändern immer restriktiver werden – was aufgrund der landesplanerischen Ziele und staatlichen Vorgaben zur verstärkten Innenraumentwicklung durchaus nachvollziehbar ist – müsse „auch die Gemeinde Wiedergeltingen Rechnung tragen“ und daher mit den noch zur Verfügung stehenden Bauplätzen „sinnvoll und mit Augenmaß haushalten“. Somit sei es laut Führer „durchaus verständlich“, wenn aus den Reihen der Mitglieder des Gemeinderates argumentiert wird, eventuell nicht gleich alle Plätze in einem Zug zu veräußern.

Bürgermeister Norbert Führer

Führer kommt daher zu folgendem Fazit: „Wiedergeltingen ist eine offene Gemeinde, nicht nur für Bürger, die hier geboren und aufgewachsen sind oder schon lange hier wohnen“. Dies gelte „insbesondere auch für Bürger, die Wiedergeltingen zu ihrer Heimat gemacht haben oder machen wollen“. Der Beweis hierfür sei in den zahlreichen neu gebauten Häusern innerhalb des Dorfes zu finden.

