vor 53 Min.

Bauplätze für Familien

Häuslebauer in Wiedergeltingen können sich bewerben

Nachdem der Gemeinderat in der Februarsitzung die Vergabebedingungen für das Wohnbaugebiet „W10 - Südlich der Hallstattstraße“ per Beschluss festgelegt hat, wurde das Bewerbungsverfahren nun offiziell in die Wege geleitet.

Bei der Aufstellung der Vergaberichtlinien orientierte sich der Gemeinderat am geltenden EU-Recht, wonach die Ortsbezugskriterien maximal mit 50 Prozent in die Bewertung mit eingehen dürfen. Neben diesen Ortsbezugskriterien spielen soziale Kriterien, wie Familienstand und Kinder eine große Rolle bei der Bildung der Rangfolge der eingehenden Bewerbungen. So steht auch das Vergabemodell für dieses Baugebiet unter dem besonderen Gesichtspunkt der Familienfreundlichkeit. Bürgermeister Norbert Führer weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Vergabekriterien an geltendem EU-Recht orientieren müssen.

Was ist neu bei den Vergabebedingungen im Vergleich zu den Vergabebedingungen für bisherige Neubaugebiete? Um in das Bewerbungsverfahren für das Wohnbaugebiet „W10 - Südlich der Hallstattstraße“ aufgenommen zu werden, müssen mindestens 95 Punkte erreicht werden. Wie diese Mindestpunktzahl erreicht werden kann, kann man den Vergabebedingungen entnehmen. Bei Punktgleichheit entscheiden die sozialen Kriterien. Stichtag für das Erreichen der Punktzahl ist der 30. September.

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiedergeltingen wird dann gesondert festlegen, wie viele der insgesamt etwa zwölf gemeindlichen Grundstücke in einer ersten Verkaufsphase verkauft werden. Die Größe der Grundstücke beträgt etwa 620 bis 750 Quadratmeter.

Interessenten an einem Wohnbaugrundstück sollen ihre Bewerbungsunterlagen bis zum Stichtag bei der Gemeinde Wiedergeltingen einreichen oder per E-Mail an bauen@wiedergeltingen.de zu senden.

Bei Fragen zum Bewerbungsverfahren steht die Gemeindeverwaltung zu den allgemeinen Öffnungszeiten oder per E-Mail zur Verfügung. Die Vergabebedingungen sowie das Bewerbungsformular sind auf der Internetseite der Gemeinde zum Download bereitgestellt. (mz)

Info im Internet unter www.wiedergeltingen.de

Themen Folgen