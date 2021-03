Bauplatz-Vergabe: Raus aus dem stillen Kämmerlein

Plus In Wiedergeltingen gibt es vergleichsweise günstige Bauplätze. Doch dass darüber hinter verschlossenen Türen entschieden wird, ist ungerecht - findet unser Autor.

Das ist eine gute Nachricht für die vielen Häuslebauer, die händeringend nach einem bezahlbaren Bauplatz im Wertachtal suchen: Die Gemeinde Wiedergeltingen hat zwei neue Baugebiete und sucht jetzt nach passenden Interessenten, die dort einen der Bauplätze direkt von der Gemeinde kaufen können. Direkt von der Gemeinde heißt vor allem: Viel billiger als auf dem „freien Markt“, wo im Wertachtal längst horrende Baulandpreise von 350 Euro oder noch weit mehr erzielt werden können.

Um jeden auch nur erdenklichen Hauch eines Verdachts der „Vetternwirtschaft“ zu verhindern, haben sich die meisten Gemeinden selbst sogenannte „Vergaberichtlinien“ verordnet, mit denen die potenziellen Bewerber auf Herz und Nieren durchleuchtet werden. Nicht nur der finanzielle Background wird hier abgeklopft, auch soziale Fragen spielen eine Rolle und nicht zuletzt sollen auch diejenigen „belohnt“ werden, die sich im Ort für die Gemeinschaft engagieren. Vereinsfunktionäre, Feuerwehrleute oder auch Gemeinderäte bekommen dann Punkte für ihr ehrenamtliches Engagement gutgeschrieben. Das ist gut und richtig.

Dennoch wird immer wieder großen Wert auf die Feststellung gelegt, dass es sich dabei beileibe nicht um ein „Einheimischenmodell“ oder gar um eine indirekte Subvention von Ortsansässigen handle – das wäre nämlich verboten. Viel Spielraum bleibt den Lokalpolitikern nicht, immerhin gelten hier EU-weit gesetzliche Richtlinien und jede Gemeinde würde sich juristisch angreifbar machen, sollte sie Interessenten nur deshalb einen Bauplatz verweigern, weil sie schlimmstenfalls „Zugroaste“ sind.

Würden ein paar Neubürger Wiedergeltingen nicht guttun?

Daher bewegt sich der Wiedergeltinger Gemeinderat auf durchaus dünnem Eis, wenn so unverblümt dafür geworben wird, dass die wenigen zur Verfügung stehenden, billigen Bauplätze von der Gemeinde dann lieber gar nicht, als an Auswärtige verkauft werden sollten. Wo bleibt hier der Gleichbehandlungsgrundsatz? Und: Kann es einem Dorf nicht auch guttun, wenn durch ein paar Neubürger frisches Blut in den Ort kommt?

Dass Gemeinderat und Verwaltung hinter verschlossenen Türen entscheiden wollen, wer einen verbilligten Bauplatz bekommt – und vor allem, wer nicht – das ist nicht nachvollziehbar und ungerecht.

Warum diese Geheimniskrämerei? Dem Vernehmen nach warten knapp zwei Dutzend Interessenten auf einen Bauplatz in Wiedergeltingen. Und so sehr sich einige wenige über einen verbilligten Bauplatz in Wiedergeltingen freuen können – so sehr werden alle „Unterlegenen“ genau wissen wollen, warum ausgerechnet sie nicht in diesen Genuss gekommen sind. Diese Transparenz ist die Kommunalpolitik ihren Bürgern schuldig.

