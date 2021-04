Bauplatz statt Sportplatz in Frechenrieden

Im Bereich des Sportplatzes in Frechenrieden will die Marktgemeinde ein neues Wohnbaugebiet mit etwa 28 Bauplätzen erschließen. Deshalb soll er nach Osten verlegt werden. Im Kernort Markt Rettenbach gibt es am Kalkofenacker weitere 20 neue Bauplätze für ein reines Wohngebiet.

Foto: Franz Kustermann