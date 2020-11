06:00 Uhr

Baut Türkheim Sozialwohnungen mit Aufzug?

So soll das Gebäude aussehen, das im Auftrag der Marktgemeinde Türkheim am Keltenweg 40 gebaut werden soll. Dort sollen dann 16 Wohnungen für sozial schwächere Türkheimer untergebracht werden.

Plus Ist es „Luxus“ , wenn in einem Neubau für Sozialwohnungen ein Aufzug gebaut wird? Wie der Türkheimer Gemeinderat jetzt endgültig entschieden hat.

Von Wilhelm Unfried

Die Detailplanung für den Sozialwohnungsbau am Kellerweg 40 kommt voran. Wie schon mehrfach berichtet, hatte die Gemeinde 2017 die Sozialwohnungsblöcke am Auenweg verkauft. Ein Teil des Erlöses wurde Rücklagen, die wieder in den sozialen Wohnungsbau fließen sollten, zugeführt.

Der Bau der Sozialwohnungen beschäftigte den Türkheimer Gemeinderat schon seit Jahren

Unter anderem beschloss der Marktrat in der jüngsten Sitzung den Einbau eines Aufzuges. Zuvor war wegen der Kosten lange darüber diskutiert worden. Auf der großen Tagesordnung stand auch der Sozialwohnungsbau Kellerweg 40. Nun kommt das Vorhaben langsam in die Gänge. An diesem Abend ging es um einzelne Details, die Architekt Franz Arnold ( Memmingen) den Räten vorstellte.

Zunächst wurde die Grundsatzfrage, „ob ein Aufzug eingebaut werden solle?“, besprochen. Die Kosten für den Aufzug bezifferte der Architekt auf insgesamt 45.000 Euro. Dazu kämen jährliche Wartungskosten zwischen 2000 und 4500 Euro, es gebe verschiedene Leistungspakete. Zweiter Bürgermeister Franz Haugg ( Freie Wähler) gab zu bedenken, dass diese Kosten mit in die Miete einfließen müssten. Man wolle auf der anderen Seite den Mietern ihrem Geldbeutel entsprechende günstige Mieten anbieten. Der Aufzug könne die Miete bis zu 15 Euro im Monat belasten.

Der Bürgermeister konterte, dass es Sache des Marktrates sei, was man umlege. Und verwies auch darauf, dass die Bürger immer älter würden. Eine klare Meinung hatte Walter Fritsch ( SPD): „Ein Aufzug ist in der heutigen Zeit bei einem dreistöckigen Haus kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit!“

Und Christian Schreiber (CSU) unterstrich diese Aussage: „In ein barrierefreies Haus gehört ein Aufzug. Es geht nicht nur um Behinderte und Ältere, wir müssen auch an junge Familien mit Kinderwagen denken.“ Josef Vogel (Freie Wähler) setzte dagegen, dass der Aufzug nicht wenig Strom fresse. Dazu meinte Marktbaumeister Schinnagel, dass man den Strom mit einer eigenen Fotovoltaikanlage selbst produzieren könne.

Schließlich beschloss der Rat gegen vier Stimmen, in dem Neubau einen Aufzug einzubauen. Die Sozialanlage soll drei Millionen Euro kosten.

Nach Aussage von Bürgermeister Christian Kähler wird der Neubau von der Regierung mit einer Million Euro bezuschusst. Eine weitere Million stehe aus den Rücklagen zur Verfügung, sodass es den Haushalt der Gemeinde mit einer Million treffen werde.

Insgesamt wird das Gebäude wohl 16 Wohnungen bieten. In der Sitzung fassten die Räte den Beschluss, eine größere Wohnung in zwei Ein-Zimmer-Appartements zu teilen. Diskutiert wurde auch, ob man die Rollstuhlfahrer-Wohnung im ersten Stock oder auf Parterre unterbringen muss. Schließlich beließ man es bei Parterre. Und auch die Frage der Einhausung der Carports war ein Thema.

Am Ende gab es noch, was zum Schmunzeln. Bei der Diskussion, ob die Rollstuhl-Wohnung im ersten Stock untergebracht werden könne, stellte der Architekt die Frage nach der Bergung bei einem Brand und fragte, ob die Türkheimer Feuerwehr eine Drehleiter habe. Markus Schöffel (SPD) bejahte dies, und zeigte mit Drehbewegungen an, dass es sich um eine Drehleiter handelt, die mit Muskelkraft nach oben bewegt wird...

