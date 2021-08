Tierschützer im Clinch: Kritik am Tierheim Beckstetten

Allgäuerinnen kritisieren das Tierheim Beckstetten. So reagiert die Einrichtung auf die Vorwürfe.

Ein Spaziergänger findet eine schwer kranke Katze in einem Kaufbeurer Waldstück und alarmiert die Polizei. Die Beamten bringen das Tier erst zu einem Arzt, später ins Tierheim. Dort stirbt die Katze, die Ärztin hätte sie nur noch erlösen können. Diesen Fall hat das Tierheim Beckstetten öffentlich gemacht. Anlass für drei Allgäuerinnen, heftige Kritik an der Einrichtung zu äußern. Gerda Seemüller etwa schreibt: „Eine Aufnahme von Notfallkatzen ist im Tierheim Beckstetten nicht selbstverständlich.“

Tierfreundinnen fühlten sich im Tierheim Beckstetten "unhöflich abgewiesen"

Im Dezember 2020 habe die Einrichtung zwei Katzen abgelehnt, die nach dem Tod ihres Besitzers ihr Zuhause verloren hatten. „Die Aufnahme wurde verweigert, da man angeblich voll sei“, schildert Seemüller. Daraufhin sei Gisela Egner vom Tierhilfeverein „Arche Noah“ um Hilfe gebeten worden.

Ein ähnliches Erlebnis beschreibt Christiane Lederle. Als sie eine verletzte Fundkatze abgeben wollte, sei sie unhöflich abgewiesen worden. „Ich hab mir woanders Hilfe geholt und auch bekommen“, berichtet die Unterallgäuerin. „Das Tierheim Beckstetten wird erheblich von den Gemeinden dafür bezahlt, aber Hilfe bekommt man von anderen Tierschützern oder privaten Tierheimen, die nicht öffentlich unterstützt werden.“

Wer sich für ein Kätzchen oder einen Welpen entscheidet, sollte sich davor informieren und Gedanken machen.

Auf die Vorwürfe entgegnet Karin Donath vom Tierheim: „Es ist durchaus möglich, dass bei uns ein Aufnahmestopp herrscht.“ Aktuell sei das auch der Fall. Das Gesetz schreibe vor, wie viele Tiere sie aufnehmen dürften. Daran halte sich die Einrichtung, alles andere wäre unseriös. Es könnte auch sein, dass sich an der Katzenseuche erkrankte Tiere auf der Quarantänestation befinden. „Zum Schutz der anderen Katzen können wir dann keine weiteren aufnehmen.“ Auch im Dezember vergangenen Jahres sei das Tierheim voll belegt gewesen, sagt Donath. Wegen der Corona-Pandemie hätten sie keine Tiere vermitteln können. Zudem würden sie zwei Wochen vor Weihnachten grundsätzlich keine Tiere abgeben.

So nimmt das Tierheim Beckstetten zu den Vorwürfen Stellung

Die Ostallgäuerin Maria Münzfeld zweifelt derweil daran, dass sich das Tierheim-Personal um ein „todkrankes Katzal“ kümmern kann. „Die Mitarbeiter kommen um 8 Uhr und gehen um 17 Uhr. Da ist keine Notversorgung möglich.“ Außerdem sei seit mehreren Wochen auf der Homepage zu lesen, dass Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen. Daher sei das Telefon nicht immer besetzt. „Es ist schon ein Glücksfall, überhaupt jemanden in diesem Tierheim zu erreichen“, ergänzt Christiane Lederle.

Es stimme zwar, dass die telefonische Erreichbarkeit in den vergangenen Wochen eingeschränkt war, sagt Karin Donath. Die Pflege ihrer Schützlinge sei aber zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. „Das Wohl der Tiere steht bei uns immer an oberster Stelle, bei Erkrankung von Mitarbeitern ist uns die telefonische Erreichbarkeit nicht so wichtig wie die Versorgung der Tiere.“

Der Annahme, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Punkt 17 Uhr das Gebäude verlassen, widerspricht Donath entschieden. „Sie gehen dann, wenn alle Arbeiten getan sind und nehmen gerne auch Überstunden in Kauf.“ Es gäbe wohl kaum eine Einrichtung in „unserer Größe“, in der Tiere rund um die Uhr versorgt und überwacht werden. „Wir arbeiten eng mit einigen Tierärzten zusammen.“ Sollte sich ein Tier in einem sehr schlechten Zustand befinden, bleibe es beim Arzt oder werde zu einer Pflegestelle gebracht.