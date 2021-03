vor 1 Min.

Bediente sich die Unterallgäuer Vorsitzende aus der Vereinskasse?

Plus Die 52-jährige Unterallgäuerin soll Miete, Strom und ein MZ-Abo über das Vereinskonto bezahlt haben. Die Verhandlung vor dem Memminger Amtsgericht offenbarte chaotische Zustände.

Von Sandra Baumberger

Als die Angeklagte den Sitzungssaal im Memminger Amtsgericht betritt, zieht sie einen Einkaufstrolley voller Ordner hinter sich her. Mit ihnen will die frühere Vorsitzende eines Unterallgäuer Vereins beweisen, dass sie zu Recht von November 2016 bis Ende 2017 immer wieder Geld vom Vereinskonto auf ihr eigenes überwiesen hat. Mit im Gepäck hat sie gleich zu Beginn eine handfeste Überraschung für Richterin Kathrin Krempl und Oberstaatsanwalt Dischinger.

Nachdem dieser die Anklage verlesen hat – die heute 52-Jährige soll Miete, Strom und ein Abo der Mindelheimer Zeitung unbefugt aus der Vereinskasse bezahlt und so einen Schaden von rund 4300 Euro verursacht haben – räumt sie die Überweisungen vom Vereins- auf ihr Privatkonto über ihren Verteidiger Peter Schreiner ein. „Sie war aber dazu berechtigt“, erklärt er und präsentiert das Protokoll einer Vorstandssitzung vom November 2016, als seine Mandantin noch stellvertretende Vorsitzende des Vereins war.

In der Verhandlung vor dem Memminger Amtsgericht redet sich die Angeklagte aus Sicht ihres Verteidigers um Kopf und Kragen

Demnach wurde in der Sitzung beschlossen, dass die Angeklagte für ein Zimmer, das sie dem Verein in ihren Geschäftsräumen zur Verfügung stellte, und die Dekoration zweier Fenster monatlich 300 Euro erhalten sollte. Zusätzlich wurde eine Nebenkostenpauschale in Höhe von 20 Euro vereinbart. Das Problem: In den Akten von Oberstaatsanwalt und Richterin findet sich ein Protokoll derselben Sitzung. Darin steht aber, dass der entsprechende Tagesordnungspunkt an diesem Tag gar nicht behandelt wurde. Welches der beiden Protokolle ist nun richtig?

Als „sehr merkwürdig“ bezeichnet Dischinger sowohl das zweite Protokoll als auch die Tatsache, dass es erst am Tag der Verhandlung aufgetaucht ist. Schließlich hätten sich die Ermittlungen über Jahre hingezogen. Auch Richterin Krempl ist skeptisch: Die Angeklagte habe sich in dieser Zeit „in einem für eine Privatperson ungewöhnlichen Umfang“ zu dem Verfahren eingelassen. Und da sei ihr nie eingefallen, dass es dieses Sitzungsprotokoll gibt? „Nein“, gibt die 52-Jährige zum Entsetzen ihres Verteidigers zu, der ihr eindringlich rät, den Mund zu halten. „Tun’S mir den Gefallen und seien’S einfach ruhig. Sie reden sich um Kopf und Kragen.“ Krempl zeigt die Protokolle schließlich einer Zeugin, die beide unterschrieben haben soll. Doch die kann sich nicht mehr an die Sitzung erinnern. Über die Miete sei einmal gesprochen worden, sagt sie, mehr wisse sie aber nicht. „Die Angeklagte hat alles geleitet.“

Weitere Zeugenaussagen verstärken den Eindruck, dass in dem Verein die Vorsitzende das Sagen hatte und offenbar recht chaotische Verhältnisse herrschten: Laut einem Rechtsanwalt, den die inzwischen neu gewählte Vereinsführung damit beauftragt hatte, die Buchführung zu überprüfen, ist in all den Sitzungen „nie ein formell ordnungsgemäßer Beschluss gefasst worden“. Vor Gericht spricht er von „Larifari“. Aus 20 Ordnern habe er sich mühsam die damaligen Protokolle herausgesucht und dabei weder das nun überraschend aufgetauchte gefunden noch eine andere Legitimation für die Überweisungen, die die Angeklagte in unregelmäßigen Abständen und unterschiedlicher Höhe veranlasst hat.

Die frühere Vorsitzende des Unterallgäuer Vereins hat sich die "Miete" offenbar nach Gutdünken überwiesen

Mal waren es 300 Euro „Miete“ für das Zimmer und die beiden Schaufenster, dann 1800 Euro für sechs Monate und ein anderes Mal 400 Euro, weil sie zuvor ja mehrmals auf die Nebenkostenpauschale verzichtet habe, so die Angeklagte vor Gericht. „Da ham’S ganz schön rumg’wurschtelt“, bescheinigt der Verteidiger seiner Mandantin. Wie sie auf Nachfrage des Oberstaatsanwalts einräumt, hätte sie die Miete für ihre Geschäftsräume ohne das Geld vom Verein „wahrscheinlich nicht“ zahlen können.

Gleichzeitig war auch der Verein – von den rund 100 Mitgliedern offenbar unbemerkt – in eine finanzielle Schieflage geraten: Als der Rechtsanwalt die Unterlagen prüfte, verfügte der Verein noch über 2000 Euro, denen unbezahlte Rechnungen in etwa doppelter Höhe gegenüberstanden. Dass es für den vom Verein genutzten Raum eine Aufwandsentschädigung gegeben haben soll, kann er nicht nachvollziehen. Schließlich seien dort nur einige Ordner sowie zwei, drei Kartons mit Werbemitteln untergebracht gewesen, den übrigen Platz habe die Angeklagte für ihr Unternehmen genutzt. Dass sie dem Verein zusätzlich zur angeblich vereinbarten Nebenkostenpauschale die Stromkosten für das komplette von ihr genutzte Stockwerk in Rechnung stellte, entbehre ebenfalls jeder Grundlage.

Für den Abschluss des MZ-Abos hätte es seiner Meinung nach einen Mitgliederbeschluss gebraucht – was rückblickend auch der damalige Schatzmeister so sieht. Ob die Angeklagte befugt war, sich Miete und Stromkosten zu überweisen, kann er vor Gericht nicht sagen. Was er jedoch mit Sicherheit weiß: Er war – anders als von der 52-Jährigen behauptet – nicht über die Überweisungen informiert. Sie unbemerkt zu tätigen, war für diese ein Leichtes: Sie war die Einzige, die über das Konto verfügen konnte, der Schatzmeister hatte – zum Erstaunen des Gerichts – weder eine Bankkarte noch eine Vollmacht dafür. Ans Licht kamen die Überweisungen, als sich der neue Vorsitzende die Unterlagen ansah.

Die Richterin hätte die 52-jährige Unterallgäuerin in allen drei Punkten wegen Untreue verurteilt

So seien beispielsweise auch mehrere Strafzettel über das Vereinskonto beglichen worden, es gab Zahlungen an den Ehemann der Angeklagten und mehrere Rechnungen über Einkäufe bei Discountern. Irgendwelche Hinweise, die die Überweisungen gerechtfertigt hätten, habe auch er nicht gefunden. Und selbst wenn es einen Beschluss des Vorstands gegeben hätte, hätte dieser in den angeklagten Fällen nicht ausgereicht, so der Vorsitzende. Denn über Beträge dieser Höhe hätten alle Mitglieder entscheiden müssen.

Als Richterin Krempl nach weiteren Zeugenbefragungen durchblicken lässt, dass sie in jedem der drei angeklagten Punkte zu einer Verurteilung kommen würde, bittet Verteidiger Schneider seine Mandantin mit den Worten „Jetzt hören’S mir mal bitte zu und kommen raus aus Ihrer Pippi-Langstrumpf-Welt“ nach draußen. Dort kann er sie doch noch überzeugen, ihren Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzuziehen – was er ihr schon während der Verhandlung nahegelegt hatte.

Im Falle einer Verurteilung hätte die Strafe nämlich durchaus auch höher ausfallen können, als die 180 Tagessätze à 20 Euro und die weiteren 4300 Euro, die sie nun als sogenannten Wertersatz für den entstandenen Schaden zahlen muss.

Lesen Sie auch:

Themen folgen