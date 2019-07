14:10 Uhr

Bedrohung entpuppt sich als Missverständnis

Größerer Polizeieinsatz in Bad Wörishofen nach lautstarkem Pärchenstreit.

Ein größerer Polizeieinsatz im Stadtbereich Bad Wörishofen hat sich am Donnerstagnachmittag als Fehlalarm herausgestellt. Aufgrund einer telefonischen Mitteilung ging die Polizei davon aus, dass eine 54-jährige Frau in ihrer Wohnung von ihrem Lebensgefährten massiv bedroht werde. Mehrere Polizeistreifen rückten daraufhin an und stellten fest, dass es die gemeldete Bedrohung so nicht gab.

Ermittlungen hierzu ergaben, dass sich das Pärchen gemeinsam in einem nahe gelegenen Geschäft befand und sich dort wieder einmal ein heftiges Streitgespräch lieferte. Schon mehrfach war das Pärchen in den vergangenen Tagen auf ähnliche Weise bei der Polizei auffällig geworden. Wie es letztlich zu dieser falschen Mitteilung kam, konnte letztlich nicht eindeutig geklärt werden, so die Polizei. (mz)

