Beeindruckende Akkordeonklänge in Mindelheim

Die Mindelheimer Akkordeonklasse spielt im Seniorenzentrum - für viele Junge der erste große Auftritt überhaupt, für die Älteren ein echter Grund zur Freude.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Zum vierten Mal fand das Kleine Konzert der Akkordeonklasse der städtischen Musikschule Mindelheim im Caritas-Seniorenzentrum St. Georg statt. Für den musikalischen Nachmittag war der Veranstaltungsraum zu einem Konzertsaal umgestaltet worden. „Schön, wie sie immer spielen, die Kleinen“, freute sich eine ältere Dame am Ende des Konzerts, noch ganz unter dem Eindruck des Gehörten. Sie erinnerte sich gut an die kleinen Konzerte in den vergangenen Jahren. Zuhörer waren auch diesmal die Bewohner von St. Georg mit ihren Betreuern und natürlich die Eltern, Freunde und Familienangehörigen der mitwirkenden Musiker.

Die Kleinen – das sind die jüngsten Akkordeon-Mädchen und -Buben der Musikschule. Für sie ist es der erste oder zweite große Auftritt vor Publikum in ihrer Musik-Laufbahn. Vom „Apfelbaum“ über die „Blumenwiese“ bis zum „Sommerfest“ bekamen sie den verdienten Applaus nach jedem Vortrag.

Auch und besonders dann, wenn sie technisch knifflige Stellen tapfer und souverän durchgestanden hatten. So wie bei einem nicht ganz leichten Volkslied und einem Ländlichen Tanz aus dem Schwäbischen. Souverän auch dank der Unterstützung mit zweiter Akkordeon-Stimme durch ihre Lehrerin.

Die Leiterin der Musikschule und Akkordeon-Lehrkraft Helga Knoll-Zettl stellte alle Schüler einzeln vor. Ihre Moderation war nicht nur sehr informativ, sondern auch humorvoll und unterhaltsam. So trug sie auch ein Gedicht in schwäbischer Mundart vor, das die Kraft der Musik zum Thema hatte, mit der Aufforderung „Sing zwischanei a Liadle“.

Den zweiten Teil im Mindelheimer Seniorenzentrum übernahmen die älteren Akkordeon-Schüler

Den zweiten Vortragsteil übernahmen die älteren Akkordeon-Schüler. Da gab es Spirituals und Traditionals von hier und aus aller Welt. Auch wenn sicher viele Zuhörer diese Melodien nicht kannten, so waren doch alle empfänglich für Neues. Und die Älteren summten einfach mit, sobald sie die Melodie von „Jetzt gang i ans Brünnele“ heraushörten, in einer Original-Komposition von Curt Mahr über das Thema dieses bekannten Volksliedes.

In dieser Vortragsgruppe spielten dann auch die Schüler, die schon einige Jahre länger dabei sind. Sie fesselten die Zuhörer mit der sehr eingängigen Melodie des Walzers No.2 von Dimitri Schostakovich. Manch einem Zuhörer kam das bekannt vor. Diese Melodie wurde nämlich als Titelthema für die Donna-Leon-Verfilmungen im Fernsehen verwendet. Auch die Akkordeon-Fassung des Walzers No.2, von drei Instrumenten gespielt, kam beschwingt und einfach hinreißend daher.

Es folgten zwei anspruchsvolle Solo-Stücke. Der melodiöse Walzer „Locarno“ von C. Loui und der spritzige Foxtrott „Schorle-Morle“ von H. Munsonius führten anschaulich vor, wie weit man es mit dem Akkordeon bringen kann. Als Belohnung fürs Durchhalten und als Anreiz für die Jüngeren.

Und dann war da noch das erfolgreiche Akkordeon-Ensemble „just air“, mit der Unterstützung am Schlagzeug durch Uschi Abt.

Die Mindelheimer Akkordeon-Spieler haben als Kinder bei Helga Knoll-Zettl begonnen

Alle Ensemble-Mitglieder haben als Kinder bei Helga-Knoll-Zettl mit dem Akkordeon begonnen. Einige sind Gründungsmitglieder von „just air“ und seit mehr als 25 Jahren in der Musikschule mit dabei. Ihr Orchesterspiel umrahmte den Nachmittag, mit zwei Werken am Beginn und zwei weiteren am Schluss. Zu Anfang „Pasadena“ ausden USA, dann ein lebhafter Tango vom Jazz-Akkordeonisten R. Galliano in einer Bearbeitung von M. Belder.

Zum Ende des Konzerts spielte das Orchester einen „Klezmer-Karnival“ mit drei Klezmer-Melodien, darunter der bekannte Hochzeitstanz „Chossn Kalah Mazel tov“.

Die einzigartige Lebendigkeit der untergegangenen osteuropäischen Kultur wirkt mit der Klezmer-Musik in unsere Zeit hinein. Das letzte Stück des Nachmittags: „Hallelujah“, ein Song von Leonard Cohen, trägt ebenfalls Klezmer-Tradition in sich. Die Vorfahren des 2016 verstorbenen, charismatischen Sängers und Songwriters emigrierten aus Litauen nach Kanada. „Hallelujah“ ist ein mitreißendes Musikstück, das in der Akkordeon-Orchesterfassung Herzklopfen oder eine Gänsehaut oder beides macht, so tief ist es in Ausdruck und Emotion. Helga Knoll-Zettl zitierte aus einer Textcoverversion von Hallelujah: „Also lass dich treiben – hör wie es klingt – moll ist traurig und dur ist beschwingt – ein Königreich aus Tönen.“ „Hallelujah“ berührte die Seele und war ein nachwirkender Abschluss dieses Konzerts.