Bei Diskussionen erst mitdenken, dann mitreden

Nicht nur die Diskussion rund um die Klimaschutz-Demo bräuchte mehr Sachlichkeit, findet unsere Autorin.

Von Sandra Baumberger

Vielleicht liegt es an den derzeitigen Temperaturen, vielleicht aber ist es auch ein gesellschaftliches Phänomen: Über keinen MZ-Artikel wurde in den vergangenen Wochen auf Facebook so leidenschaftlich diskutiert wie über die erste Fridays-for-Future-Demonstration in Mindelheim, die Maria-Ward-Schülerinnen organisiert hatten. Der Großteil der mehr als 80 Kommentare zollt den Mädchen Respekt: „Großartig!“, schreibt etwa Manuel Sontheimer, „Ich bin begeistert. Chapeau!“ Michael Husch und Silke Lother: „Super, ich freue mich sehr über das Engagement und hoffe, dass sich viele davon anstecken lassen und auch im Alltag Gewohnheiten überdenken (...)“. Aber es gibt auch die, die wie Marion Prediger von einer sinnlosen Aktion und „unnütz verbrauchter Energie“ sprechen.

Manche scheinen deshalb vorsichtshalber selbst Energie gespart und nur die Überschrift des Textes gelesen zu haben. Denn sonst wüssten sie, dass die Demonstration erst nach Schulschluss stattfand und müssten die Teilnehmer nicht Schulschwänzer schimpfen. Ein anderer kritisiert, dass die Polizei den Demonstrationszug, der vom Marienplatz zum Landratsamt führte, mit einem voraus- und einem hinterherfahrenden Einsatzwagen gesichert hat – so wie das bei allen Demonstrationen üblich ist, um andere Verkehrsteilnehmer auf den Zug aufmerksam zu machen. Ob eine Fahrradeskorte mit Blaulicht am Lenker die gleiche Wirkung gehabt hätte, darf wohl bezweifelt werden und berittene Polizisten gibt es in Mindelheim trotz der Initiative von Ministerpräsident Söder bislang eben noch nicht.

Den Jugendlichen der Fridays-for-Future-Demonstration wird einiges unterstellt

Aber es wird noch grundsätzlicher: Einer hat einen Fernsehbericht über ein Festival gesehen und über die Unmengen an Müll, die dort liegen geblieben sind. Dass das eine nur dann etwas mit dem anderen zu tun hätte, wenn diesen Müllberg just die demonstrierenden Jugendlichen hinterlassen hätten – geschenkt. Andere unterstellen, dass sie bestimmt mit dem Auto zur Demonstration gebracht wurden oder jedenfalls zur Schule, sie in den nächsten Ferien mit ihren Eltern ganz bestimmt in den Flieger oder aufs Kreuzfahrtschiff steigen und in wenigen Jahren ohnehin jeden Meter in einer Dreckschleuder von Auto zurücklegen werden, kurz: eine verheerende Ökobilanz vorzuweisen haben. Dass es auch Jugendliche geben könnte, die all das oder zumindest einen Teil davon nicht tun, die sich Gedanken machen und versuchen, im Kleinen etwas zu verbessern, scheint gar nicht denkbar.

Nicht zu vergessen auch die, die genau wissen, dass Demonstrationen noch nie etwas bewirkt haben und sich die Jugendlichen mal lieber anderweitig engagieren sollten – wobei offen bleibt, woher die Kommentatoren so genau wissen, dass sie das nicht schon möglicherweise tun.

Es ist heute leicht, zu allem und jedem seine Meinung zu äußern

Was nachdenklich stimmt, ist die Vehemenz, mit der da diskutiert wird, die Verbissenheit. Selbst wenn man überzeugt sein mag, dass eine einzelne Demonstration wenig bewirkt: Kann man nicht wenigstens anerkennen, dass sich junge Leute Sorgen um ihre Zukunft machen und zumindest versuchen, etwas zu verändern? Die Demonstration hat niemanden ernsthaft gestört, es ist keinerlei Schaden entstanden, niemand wurde gezwungen, mitzumachen. Wo also liegt das Problem?

Natürlich darf man unterschiedlicher Meinung sein und auch diskutieren. Allzu oft wird aber – auch bei anderer Gelegenheit und vielleicht auch begünstigt durch den Schutz der Anonymität– die Grenze zum Unsachlichen überschritten. Denn gerade weil es heute so einfach ist, zu allem und jedem seine Meinung zu äußern, täte es manchmal gut, kurz innezuhalten und sich zu überlegen, was man schreibt, bevor man in die Tasten haut.

