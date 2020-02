20.02.2020

Bei Kneipp wollen alle Vollgas geben

Kneipp-Erlebniswelt im Kloster?

Dass in der Stadt von Sebastian Kneipp dessen Erbe eine gewaltige Bedeutung hat, versteht sich von selbst und so waren sich die Kandidaten einig, dass es überfällig sei, mit der ganzheitlichen Gesundheitslehre des Wasserdoktors zu punkten. Die Zukunft Dominikanerinnen-Klosters steht derzeit in der Diskussion, bis zum Herbst soll ein Vertrag die Übernahme durch die Stadt regeln. Auch wenn sich die Wahlkämpfer bemühten, dieses sensible Thema aus dem Wahlkampf heraus zu halten – an ihrem Engagement und ihrer Begeisterung für das Thema Kneipp als Schlüsselthema für Bad Wörishofen wollte keiner rütteln lassen. Zur Zukunft des Klosters gibt es unterschiedliche Vorstellungen.

Dominic Kastner wies darauf hin, dass dies „kein Wunschkonzert“ sei, bei dem die Stadt entscheiden könne.

Paul Gruschka denkt weiter an einem möglichen Umzug des Rathauses ins Kloster, will aber zuerst die Kostenseite beleuchten.

Regine Glöckner sieht im Kloster eines der „letzten großen Identifikationsorte“ und würde dort gerne eine der Keimzellen für einen möglichen „Kneipp-Campus“ sehen.

AuchStefan Welzel ist begeistert von diesem „spirituellen Ort“ und sieht für das Kneippmuseum keinen passenderen Ort als das Kloster.

Doris Hofer mahnte ebenfalls an die „Identitätsstiftende Bedeutung“ des Klosters, wo sich immerhin auch das Sterbezimmer von Pfarrer Kneipp befindet. Sie können sich hier jedenfalls keine Amtsstube vorstellen, schüttelte Hofer den Kopf.

Alexandra Wiedemann sieht hinter den Klostermauern einen „spirituellen Rückzugsort“.

Ob das Kloster irgendwann als eine „Kneipp-Erlebniswelt“ dafür sorgen könnte, dass die Ideen des weltbekannten Wasserdoktors und seiner ganzheitlichen Medizin auch mehr (und jüngere) Kurgäste erreichen kann, erschien zwar allen Kandidaten als gute Idee, aber eben nicht als Wahlkampf-Thema. (alf)

