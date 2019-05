00:33 Uhr

Bei der Arbeiterwohlfahrt läuft es rund

Das Führungsteam um Regine Besch kann sich auf das Vertrauen der Awo-Mitglieder verlassen

100 Jahre Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Bayern, Grußworte, Berichte, Vorstandswahlen und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Awo-Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen, die im Türkheimer Rosenbräu stattfand.

Die Mitglieder und zahlreiche Ehrengäste wurden in dem Film „100 Jahre Awo – wir machen weiter“ an die Geschichte der Awo von der Weimarer Republik, Zerschlagung durch die Nationalsozialisten, Bonner Republik bis in die Berliner Republik erinnert.

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Arbeiterwohlfahrt stellte Brigitte Protschka, Vize-Präsidiumsvorsitzende des Bezirksverbandes Schwaben, in ihrer Rede die Awo-Gründerin Marie Juchacz in den Vordergrund und beleuchtete ihre großartige Arbeit. Denn sie war nicht nur die Gründerin (1919) und erste Vorsitzende der Awo, sondern sprach auch als erste Frau im Reichstag und war wesentlich mit anderen Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht und die sozialen Rechtsansprüche in Deutschland beteiligt. In seinem Grußwort unterstrich Türkheims Bürgermeister Christan Kähler die unterstützendende Arbeit der Awo und lobte insbesondere auch die sozialen Projekte des Ortsvereins. Sehr zur Freude des Awo-Vorstandes überreichte der Rathauschef für das Awo-Engelchen in Notfällen und für die Kindererholung einen Spendenscheck von der Marktgemeinde.

Im Rechenschaftsbericht des Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen und im Vorausblick wurde deutlich, dass das soziale Engagement im Vordergrund des Ortsvereins steht. Hierzu gehören unter anderem die betreute Awo-Kindererholung, die finanzielle Unterstützung von Hilfsbedürftigen, die Weihnachtspäckchen -Aktion für Mitglieder und Nichtmitglieder sowie für die Kinder im Roma-Dorf Satmarel. Aber auch die Ausflugsfahrten, in Zusammenarbeit mit der Awo Bad Wörishofen-Mindelheim, gehören zu den Aktivitäten des Vereins. Zu einem weiteren Schwerpunkt der Jahreshauptversammlung gehörten die Wahlen. Es gab keine Überraschungen, da die gesamte Vorstandschaft unverändert angetreten ist. Als großen Vertrauensbeweis wurden alle wieder hundertprozentig von den anwesenden Mitgliedern für die nächsten vier Jahre gewählt.

Vorsitzende bleibt Regina Besch, Stellvertreterin ist weiterhin Waltraud Wexel. Auch Schriftführer Michael Helfert, Kassiererin Heidi Pienle und die vier Beisitzer Irmgard Schäffler, Christine Scherf, Cäcilia Gisa und Daniel Schneider wurden wiedergewählt.

Bei den anschließenden Ehrungen erhielten langjährige Mitglieder jeweils eine Urkunde, Nadel und ein kleines Präsent. Abschließend gratulierte Edi Güttler, Awo-Kreisverbandsvorsitzender und Präsidiumsmitglied des Bezirksverbandes, der wiedergewählten Vorstandschaft und bedankte sich für ihre ehrenamtlich geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit zwischen dem Kreisverband und dem Ortsverband. (mz)

Themen Folgen