Bei der Hundesteuer bleibt Türkheim zahm

Plus Nach 41 Jahren dreht der Gemeinderat von Türkheim erstmals an der Steuerschraube. Aber nur ein bisschen ...

410 Hunde leben derzeit in Türkheim, und ihre Besitzer müssen dafür jährlich ihren Obolus entrichten. Das schreibt der Gesetzgeber so vor, über die Höhe der Hundesteuer können die Kommunen dann selbst bestimmen. Und weil der Staat jetzt eine neue Mustersatzung für Hundesteuer empfiehlt, befasste sich auch der Türkheimer Gemeinderat mit den vierbeinigen Lieblingen.

Als Türkheim im Jahr 1980 das letzte Mal die Hundesteuer anhob, war – die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern – Helmut Schmidt von der SPD noch Bundeskanzler und Pink Floyd spielte „Another Brick in the Wall“.

347 Hundefreunde haben in Türkheim einen Vierbeiner, 40 sogar zwei und zwei Hundefans halten sogar drei Fellnasen. Insgesamt spült die Hundesteuer dann Jahr für Jahr den überschaubaren Betrag von mehr als 20.000 Euro in die Gemeindekasse. Seit 1980 galt unverändert die bisherige Regelung: Für den ersten Hund sind 45 Euro fällig, der zweite Hund kostet dann schon 102 Euro und der dritte Wauwau schlägt mit 153 Euro zu Buche.

Was in Türkheim für Halter von Kampfhunden gilt

Eine neue Mustersatzung wurde vom Freistaat auch vorgeschlagen, um eine klare Einordnung von „Kampfhunden“ vorzunehmen, was aber in Türkheim – wie in vielen anderen Kommunen im Landkreis Unterallgäu – eigentlich gar kein Thema ist, denn in Türkheim gibt es keine Hunde, die von der Rasse her als besonders aggressiv gelten und daher als Kampfhund besteuert werden müsste.

Laut Mustersatzung kann die Gemeinde dann auch zwischen Listenhunden unterscheiden, wobei „Kategorie 1“ für aggressive Hunderassen gilt und „Kategorie 2“ für Rassen, die als weniger aggressiv gelten. Als Beispiel wurden Rottweiler genannt, die laut Satzung dann nicht automatisch als Kampfhund eingestuft werden müssen, wenn die Hundehalter einen entsprechenden „Wesenstest“ vorlegen können, die dem Hund attestiert, nicht aggressiv zu sein.

So hoch ist die Hundesteuer in anderen Unterallgäuer Kommunen 1 / 19 Zurück Vorwärts Amberg Der erste Hund schlägt mit 46 Euro pro Jahr zu Buche, der zweite mit 102,25 Euro und jeder weitere mit 153,50 Euro. Für Listenhunde gibt es in Amberg bislang keine eigene Regelung.

Apfeltrach 30 Euro beträgt die Jahressteuer für einen Hund. Ein zweiter Hund kostet 75 Euro, jeder weitere 90. Die Steuer für einen Kampfhund beträgt 240 Euro.

Bad Wörishofen 40 Euro pro Jahr sind für Hunde in der Kurstadt fällig und 20 Euro pro Jahr für Hunde in Außenbereichen wie Schöneschach oder Tannenbichl. Eine Sondersteuer für Kampfhunde gibt es nicht.

Breitenbrunn Die jährliche Hundesteuer beträgt 30 Euro für den ersten Hund. Ein zweiter Hund kostet 60, jeder weitere 100 Euro. Für Kampfhunde wird der zehnfache Steuersatz fällig, also 300, 600 und 1000 Euro.

Dirlewang 30 Euro pro Jahr kostet der erste Hund, 75 der zweite und 90 Euro jeder weitere. Ein Kampfhund schlägt mit 170 Euro im Jahr zu Buche.

Eppishausen Für den ersten Hund sind 30 Euro pro Jahr zu bezahlen, für den zweiten 60, für jeden weiteren 100 ¤. Kampfhunde ohne Negativzeugnis kosten 1000 Euro. Ein zweiter schlägt mit 1600 ¤ zu Buche, jeder weitere mit 2000 Euro. Für Kampfhunde mit Negativzeugnis müssen 500 Euro entrichtet werden. Ein zweiter Kampfhund kostet 800, ein dritter 1000 Euro.

Ettringen Der erste Hund kostet 40 Euro im Jahr, der zweite 100 und für jeden weiteren werden 150 Euro verlangt. Eine eigene Kategorie Listenhunde gibt es nicht.

Kammlach 40 Euro sind für einen Ersthund zu zahlen, 80 Euro für einen Zweithund pro Jahr und 110 für jeden weiteren Hund. Kampfhunde kosten 400 Euro. Ein Zweithund schlägt mit 800 Euro zu Buche und jeder weitere mit 1100 Euro.

Kirchheim Für den ersten Hund werden 40 Euro pro Jahr erhoben, für jeden weiteren 100 Euro. Für einen Kampfhund sind 350 Euro zu entrichten. Kann ein Halter ein Negativzeugnis für sein Tier vorlegen, sind 200 Euro zu zahlen.

Mindelheim Ab Januar 2012 kostet ein nicht gelisteter Hund 45 Euro pro Jahr, für einen Listenhund ist die Steuer zehnmal so hoch.

Oberrieden Der erste Hund kostet 30 Euro im Jahr, der zweite 60 und jeder weitere 100. Kampfhunde kosten analog dazu das Zehnfache.

Pfaffenhausen Für den ersten Hund müssen pro Jahr 40 Euro bezahlt werden. Der zweite kostet 60 Euro, jeder weitere 100. Für Kampfhunde sind die zehnfachen Sätze fällig, also 400, 600 beziehungsweise 1000 Euro.







Rammingen Der erste Hund kostet 80 Euro, der zweite 120 und für jeden weiteren Hund werden 240 Euro im Jahr verlangt. Kampfhunde kosten 1000 Euro. Salgen Hier gelten dieselben Regeln wie in Oberrieden und Breitenbrunn. Der erste Hund kostet 30, der zweite 60 und jeder weitere Hund 100 Euro im Jahr. Für Kampfhunde wird der zehnfache Steuersatz fällig. Stetten Dieselben Regeln wie in Unteregg: 30 Euro für einen Hund, 75 für einen Zweithund und 90 für jeden weiteren Hund. 240 Euro kostet ein Kampfhund. Tussenhausen Hier kostet der erste Hund 30 Euro, der zweite 60 und jeder weitere 100 Euro im Jahr. Ein Kampfhund mit Gutachten wird mit 100 Euro besteuert, ein zweiter mit Gutachten mit 200 und jeder weitere mit 300 Euro.

Rammingen Der erste Hund kostet 80 Euro, der zweite 120 und für jeden weiteren Hund werden 240 Euro im Jahr verlangt. Kampfhunde kosten 1000 Euro.

Salgen Hier gelten dieselben Regeln wie in Oberrieden und Breitenbrunn. Der erste Hund kostet 30, der zweite 60 und jeder weitere Hund 100 Euro im Jahr. Für Kampfhunde wird der zehnfache Steuersatz fällig.

Stetten Dieselben Regeln wie in Unteregg: 30 Euro für einen Hund, 75 für einen Zweithund und 90 für jeden weiteren Hund. 240 Euro kostet ein Kampfhund.

Tussenhausen Hier kostet der erste Hund 30 Euro, der zweite 60 und jeder weitere 100 Euro im Jahr. Ein Kampfhund mit Gutachten wird mit 100 Euro besteuert, ein zweiter mit Gutachten mit 200 und jeder weitere mit 300 Euro.

Unteregg Die Jahressteuer für den ersten Hund beträgt 30 Euro, für den zweiten 75 und für jeden weiteren 90 Euro. Für einen Kampfhund werden 240 Euro berechnet.

Wiedergeltingen Hund eins kostet 60 Euro im Jahr. Für einen zweiten Hund sind 100 Euro zu zahlen und für jeden weiteren Hund 150 Euro. (jsto)

Wer einen Kampfhund der Kategorie 1 halten will, benötigt eine Erlaubnis der Gemeinde. Diese wird laut Landratsamt Unterallgäu nur in Ausnahmefällen erteilt. Diesen Hunden würden automatisch gewisse Eigenschaften zugeschrieben. Diese Tiere können also eine besondere Gefahr für Menschen darstellen. Sollte sich also ein Türkheimer entschließen, so einen Kampfhund halten zu wollen, dann muss er dafür 500 Euro im Jahr zahlen.

Hunde der Kategorie 2 werden in Türkheim dann wie alle Hunde besteuert, wenn die Besitzer ein entsprechendes Gutachten vorlegen können. Die Stadt Mindelheim hält dies wie berichtet anders und besteuert solche Hunde mit oder ohne Gutachten genauso wie Kampfhunde der Kategorie 1 und kassiert 450 Euro.

Für diese Hunde gelten in Türkheim Ausnahmen bei der Hundesteuer

Auch die Türkheimer Hundebesitzer müssen bald tiefer in die Tasche greifen – doch die Erhöhung der Hundesteuer, die zum 1. Januar 2022 beschlossen werden soll, nimmt sich verträglich aus: Fünf Euro mehr als bisher und damit 50 Euro kostet dann der erste Hund, der zweite Hund kostet 110 Euro und wer drei Vierbeiner hält, muss noch mal 160 Euro drauflegen. Ausnahmen gelten unter anderem für Hütehunde, Zuchthunde und Jagdhunde.

Angesichts der moderaten Erhöhung fiel die Diskussion auch entsprechend kurz aus, Bürgermeister Christian Kähler erinnerte nur noch an die Aufwendungen, die der Kommune durch die Entsorgung der „Hinterlassenschaften“ der Vierbeiner und die Bereitstellung von Hundetütchen entstehen. Dabei appellierte Kähler auch an die Hundehalter, die gesammelten Tütchen dann samt Inhalt auch richtig zu entsorgen. 3. Bürgermeisterin Gudrun Kissinger-Schneider (Grüne) brachte dann erneut das Thema „Anleinpflicht“ ein, doch Wolfgang Schweyer von der Rathausverwaltung verwies darauf, dass eine entsprechende Kontrolle praktisch unmöglich sei und riet daher von einer Anleinpflicht ab.

Lesen Sie auch: