11.07.2018

Bei der Musik in Wiedergeltingen blüht das Vereinsleben

Maria Lutzenberger übernimmt die Verantwortung. Besonderer Dank an Küchenchefin Maria Lechner

Beim Musikverein Wiedergeltingen gibt ab sofort eine Frau den Ton an: Bei der jüngsten Generalversammlung wurde Maria Lutzenberger aus Wiedergeltingen zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie löst Jens Lechner aus Wiedergeltingen ab, der aus privaten Gründen nicht mehr angetreten ist.

Turnusmäßig wurde der komplette Vorstand neu gewählt, der sich jetzt so zusammensetzt: Thomas Stocker und Christian Stuhler, beide aus Wiedergeltingen, wurden in ihren Vorstandsämtern bestätigt, auch Schriftführerin Sabrina Stuhler macht in dieser Position weiter.

Als neue Kassiererin wurde Sofia Ott aus Wiedergeltingen gewählt, sie löst die bisherige Kassiererin Andrea Schön ab. Jugendvertreter ist jetzt Dominik Ziaja aus Wiedergeltingen.

Als Beisitzer wurden Hubert Schneider, Veronika Heim, Tanja Nägele und Alexander Ziaja, alle aus Wiedergeltingen, gewählt. Außerdem standen die Jahresberichte und die Verabschiedung einer neuen Satzung im Mittelpunkt der Generalversammlung.

Bürgermeister Norbert Führer bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern und den aktiven Musikern. Diese Entlastung des bisherigen Vorstandes war demnach nur noch eine Formalie. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit kleinen Geschenken und einem Dankeschön für ihre geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren für den Musikverein Wiedergeltingen verabschiedet.

Besonders schwer fällt den Musikern der Abschied von Maria Lechner aus Wiedergeltingen, die in den vergangenen Jahren die Leitung der Küche bei verschiedenen Veranstaltungen übernommen hatte. Ihr wurde zum Dank für ihr Engagement ein kleiner Apfelbaum für ihren neuen Garten überreicht. (mz)

Themen Folgen